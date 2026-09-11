Judicatura alerta sobre estafas en remates judiciales en Pichincha

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

El Consejo de la Judicatura de Pichincha alertó sobre una modalidad de estafas en remates judiciales este viernes 11 de septiembre de 2026, a través de providencias y documentos falsificados.

La modalidad de estafas en remates judiciales que alerta la Judicatura de Pichincha

El Consejo de la Judicatura de Pichincha alertó a la ciudadanía sobre una modalidad de estafa relacionada con los remates judiciales, en la que se utilizan providencias y documentos judiciales falsos para solicitar dinero a posibles víctimas.

Según la entidad, los estafadores hacen creer que un juez ha adjudicado un bien en remate a una persona determinada y, con ese argumento, solicitan depósitos de dinero.

La Judicatura informó que ya se han reportado casos de personas que entregaron 38 000 dólares y 26 000 dólares bajo esta modalidad.

No existen intermediarios para los remates judiciales

El Consejo de la Judicatura recordó que no existen intermediarios ni tramitadores autorizados para intervenir en los remates judiciales.

Todo el procedimiento se realiza a través del portal institucional de la Función Judicial, en la opción “Remates Judiciales en Línea”. En esta plataforma se puede consultar información sobre el bien, el código de remate, las reglas para presentar posturas y otros detalles del proceso.

Las providencias y actuaciones judiciales también pueden verificarse mediante la opción “Consulta de Procesos Judiciales”.

¿Dónde se deben consignar los valores?

La Judicatura enfatizó que bajo ninguna circunstancia se deben transferir recursos a cuentas bancarias privadas.

Los valores establecidos para participar en los remates judiciales deben consignarse únicamente en las ventanillas de BanEcuador o mediante transferencia a la cuenta de ahorros oficial No. 4-00698269-8, a nombre de Control de Remates Judiciales, RUC 1768183520001.

La entidad recomendó verificar directamente la información de los procesos y de los bienes antes de realizar cualquier pago.

¿Qué hacer si fue víctima de la estafa?

Las personas que hayan sido víctimas de esta modalidad y hayan entregado dinero a terceros pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para que se realice la investigación correspondiente.

La principal recomendación de la Judicatura es utilizar exclusivamente los canales institucionales para consultar y participar en los remates judiciales.