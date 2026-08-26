Daniel Noboa nombra como nuevo director de Aduana a Luis Váscones

El presidente Daniel Noboa designó a Luis Eduardo Váscones Boloña como nuevo Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) este miércoles 26 de agosto de 2026, a través del Decreto Ejecutivo 483.

¿Quien es Luis Váscones, nuevo Director de Aduana de Ecuador?

El presidente Daniel Noboa agradeció a Sandro Fortunato Castillo Merizalde por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones como Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, y designó a Luis Eduardo Vascones Boloña como Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

Luis Váscones, ingeniero en Comercio Exterior y con más de 20 años de experiencia en logística y negocios internacionales, asume la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), según la información proporcionada por la institución.

Váscones cuenta con una trayectoria vinculada al comercio exterior, la logística y la dirección estratégica, con experiencia en operaciones marítimas, portuarias y aéreas. Su perfil incluye conocimientos sobre la gestión de carga contenerizada y de proyectos, así como el análisis de rutas internacionales.

Cadena logística y portuaria

Dentro de su experiencia también consta la coordinación con distintos actores de la cadena logística y portuaria. Su trayectoria comprende, además, procesos de negociación y coordinación internacional, planificación estratégica, optimización de recursos y gestión de proyectos relacionados con actividades ilícitas.

El nuevo director general del Senae también tiene experiencia en la interacción entre puertos, navieras, aerolíneas, operadores logísticos y el sector productivo. Este conocimiento, según el perfil presentado, le permite tener una visión integral de la cadena de comercio exterior y de los desafíos que enfrenta.

¿Cuál será la visión de gestión de Luis Váscones en Aduana?

Váscones plantea impulsar una gestión técnica, eficiente y orientada a resultados al frente del SENAE. Entre sus objetivos están facilitar el comercio legítimo, fortalecer el control aduanero y contribuir a la seguridad y competitividad del Ecuador.

Su propuesta de gestión plantea una Aduana ágil para quienes cumplen, firme frente a las actividades ilícitas y estratégica para el desarrollo del comercio exterior.

La experiencia acumulada durante más de dos décadas en logística y negocios internacionales será parte del perfil con el que Váscones llega a la Dirección General del Senae.

Su trayectoria está relacionada directamente con operaciones y procesos de la cadena de comercio exterior, un ámbito que incluye la actividad portuaria, marítima y aérea, además de la coordinación entre empresas y operadores vinculados al movimiento internacional de mercancías.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador informa que, mediante Decreto 483, el presidente de la República, Daniel Noboa Azin designó a Luis Váscones Boloña como Director General del SENAE.



El nuevo titular de la Aduana de Ecuador es ingeniero en Comercio Exterior con más de 20… pic.twitter.com/Zc2vjZiBuj — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) August 26, 2026

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