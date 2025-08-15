En una operación de control realizada en la terminal aérea José Joaquín de Olmedo, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) interceptó a dos ciudadanas que arribaban en un vuelo procedente de Panamá, quienes presuntamente intentaban evadir el pago de tributos aduaneros al ingresar al país equipos electrónicos como si se tratara de efectos personales de viajero.

Aduana intercepta PlayStation y celulares en aeropuerto de Guayaquil

Durante la inspección con rayos X, personal de la institución detectó mercancía tecnológica distribuida entre los equipajes de las pasajeras. El decomiso incluyó:

23 consolas PlayStation y tres Nintendo Switch

20 consolas PlayStation, dos Nintendo Switch y ocho teléfonos celulares

de alta gama.

La evaluación de la mercadería

De acuerdo con la evaluación técnica realizada por los funcionarios de la Aduana, el valor comercial estimado de toda la mercancía asciende a aproximadamente 27 000.

Las ciudadanas no realizaron la declaración aduanera obligatoria para este tipo de productos, lo que constituye una infracción a la normativa vigente que regula el ingreso de mercancías al territorio nacional.

El caso se encuentra en análisis para determinar posibles sanciones administrativas o legales, conforme al régimen aduanero.

Desde Senae indicaron que los operativos de control continuarán desarrollándose de manera permanente como parte del plan nacional para el fortalecimiento del comercio formal y transparente en Ecuador.

