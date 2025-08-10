El Gobierno del Ecuador oficializó una reforma al Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio. De esa forma modifica una parte de las condiciones para la exención de tributos en envíos internacionales.

Según la reforma al nuevo texto del literal c) del artículo 20, solo estarán exentos de tributos los paquetes postales con un peso máximo de 2 kilogramos y un valor menor o igual a dos dólares.

La otra condición es que sean para uso personal y no tengan fines comerciales. Es decir, no pagarán los 20 dólares.

¿Cuándo entrará en vigor la reforma aduanera?

La disposición transitoria del Decreto Ejecutivo establece que la reforma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Registro Oficial. Otorga a la Senae, al Mintel y a Servicios Postales del Ecuador el plazo para coordinar su correcta aplicación.

Esta acción se suma a la tarifa arancelaria de 20 dólares establecida en junio de 2025 para paquetes de la categoría 4×4. Es decir, para la de cuatro kilos y 400 dólares.

La reacción de los courriers en Ecuador

Según el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería y Courier, Rodrigo Paez, esta reforma solo aplica para el servicio postal público y no para las empresas privadas.

Esta regla es una categoría “básica” que se maneja bajo una normativa especial, diferente de la usada en el sistema postal internacional.

La nueva regla del 2×2 en Ecuador

Paez dice que el 2×2 significa que solo se pueden traer paquetes de máximo 2 kilos y máximo 2 dólares a través del servicio postal público.

“En la práctica, es algo irreal, porque casi ningún producto cuesta menos de 2 dólares, y además hay costos de transporte y otros cargos que hacen que el precio real sea mucho mayor”.

¿Qué pasa con envíos que superen ese límite?

Según Paez, si el paquete pesa más de 2 kilos o cuesta más de 2 dólares, entra a un régimen de libre competencia (público o privado), donde se aplica el cobro de una tasa arancelaria de 20 dólares.

1️⃣ Categoría 4×4

•Se mantienen sin cambios: hasta USD 400 y hasta 4 kg, con un arancel fijo de USD 20 por paquete.



2️⃣ Nueva exoneración 2×2 para Servicios Postales del Ecuador

La categoría 4×4 no desapareció

La Senae aclaró que la categoría 4×4 no ha desaparecido y aplica tanto para operadores públicos como privados, siempre que estén legalizados.

El denominado 4×4 es un régimen pensado para compras personales (no comerciales), que permite traer paquetes de hasta 4 kilos y 400 dólares.

En este régimen también se cobra la tasa de 20 dólares.

