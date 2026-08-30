Nueva estafa en Ecuador suplanta a la Aduana para cobrar dinero

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) alertó sobre una nueva estafa que utiliza documentos falsificados, logotipos y la imagen institucional de la Aduana para exigir pagos indebidos en Ecuador. La advertencia fue difundida el sábado 29 de agosto de 2026, ante la circulación de notificaciones que aparentan ser oficiales.

La modalidad puede afectar a cualquier ciudadano que reciba un supuesto cobro relacionado con trámites aduaneros, paquetes o mercancías. La institución pidió no realizar depósitos ni transferencias ni proporcionar información personal antes de comprobar que la comunicación proviene de un canal oficial.

Estafa en Ecuador suplanta a Aduana con documentos falsos

El mecanismo se apoya en un elemento que puede generar confianza: la apariencia institucional. Los documentos detectados utilizan el nombre, logotipo e imagen del Senae, por lo que una persona podría interpretar que está frente a una comunicación legítima y proceder con un pago.

La Aduana advirtió que la presencia de sus elementos gráficos no garantiza la autenticidad de una notificación. Por eso, recomendó desconfiar de supuestos cobros aduaneros enviados mediante correos electrónicos, números telefónicos u otros canales que no pertenezcan oficialmente a la institución.

El riesgo no se limita a quienes importan mercancías de manera habitual. Una persona que espera un paquete, compra productos provenientes del exterior o realiza algún trámite relacionado con bienes ingresados al país también puede recibir mensajes que utilicen conceptos aduaneros para intentar justificar un cobro.

🚨 ¡ALERTA DE ESTAFA! Esta notificación es falsa



El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador advierte sobre la circulación de documentos falsificados que utilizan el nombre, logotipo e imagen institucional del SENAE para engañar a la ciudadanía y exigir pagos indebidos.



⚠️ Que… pic.twitter.com/sR4E5mjsf4 — Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (@SENAE_Aduana) August 29, 2026

La Aduana ya había advertido sobre otras modalidades

La alerta no constituye el primer episodio de suplantación de identidad institucional detectado por el Senas. El 9 de julio de 2026, la entidad informó que grupos organizados utilizaban mensajes de WhatsApp para hacerse pasar por agentes o funcionarios y ofrecer vehículos y otras mercancías supuestamente disponibles mediante compras, subastas o remates.

En esos casos se solicitaban depósitos a cuentas particulares. La institución también pidió no entregar documentos personales, cédula de identidad, planillas de servicios básicos ni información bancaria a quienes contacten a los ciudadanos mediante esos mecanismos.

El antecedente muestra que las modalidades pueden cambiar. Mientras algunas ofertas fraudulentas utilizan supuestas ventas de vehículos o mercancías, la advertencia más reciente se concentra en documentos falsificados que buscan dar apariencia de legitimidad a cobros indebidos.

¿Cómo saber si un cobro del Senae es verdadero?

La recomendación central de la Aduana es verificar antes de pagar. Si una persona recibe una notificación que solicita dinero, debe comprobar su autenticidad directamente mediante los canales institucionales del SENAE, en lugar de utilizar enlaces, teléfonos o datos proporcionados únicamente dentro del mensaje recibido.

La institución ha explicado anteriormente que los pagos correspondientes a liquidaciones o multas del Senae se realizan mediante entidades del sistema financiero utilizando el número de liquidación emitido por la autoridad aduanera. Los valores deben acreditarse a la cuenta institucional y no a cuentas personales de supuestos funcionarios.

Esto resulta especialmente importante cuando el mensaje exige actuar con rapidez, realizar una transferencia o entregar datos personales. En su alerta de julio, el propio Senae señaló que los responsables de estas modalidades buscan generar urgencia para conseguir que las personas entreguen dinero o información antes de verificar el origen de la comunicación.

Ante la nueva estafa, la entidad reiteró que los ciudadanos deben comprobar cualquier notificación antes de realizar un pago y denunciar los intentos de engaño. Para trabajadores, comerciantes, emprendedores o familias que reciben encomiendas o compran productos del exterior, la regla práctica es sencilla: un logotipo de la Aduana no convierte por sí solo un documento en oficial.

Preguntas frecuentes sobre la estafa que suplanta al SENAE en Ecuador:

❓ ¿En qué consiste la nueva estafa que suplanta al SENAE? Los estafadores utilizan documentos falsificados con el nombre, logotipo e imagen de la Aduana para exigir pagos indebidos.

El SENAE alertó que estas notificaciones pueden aparentar ser comunicaciones oficiales. La presencia de logotipos o elementos gráficos institucionales no garantiza que un documento sea auténtico. ❓ ¿Qué debo hacer si recibo un supuesto cobro de la Aduana? No realice ningún pago ni entregue información personal antes de verificar la notificación.

El SENAE recomienda comprobar directamente mediante sus canales institucionales si el cobro es legítimo, en lugar de utilizar enlaces, números telefónicos o datos incluidos únicamente en el mensaje recibido. ❓ ¿Cómo se realizan los pagos legítimos al SENAE? Las liquidaciones o multas se pagan mediante entidades del sistema financiero utilizando el número de liquidación correspondiente.

Según la información difundida por la institución, los valores deben acreditarse a la cuenta institucional correspondiente. Los ciudadanos deben desconfiar de solicitudes para transferir dinero a cuentas personales de supuestos funcionarios. ❓ ¿La estafa puede afectar a personas que no importan mercancías habitualmente? Sí. También puede afectar a quienes esperan paquetes o compran productos provenientes del exterior.

Los responsables pueden utilizar conceptos relacionados con Aduana, encomiendas o mercancías para justificar falsos cobros. Por eso, cualquier persona que reciba una notificación de este tipo debe verificarla antes de pagar. ❓ ¿Qué señales pueden advertir de un posible intento de estafa? La exigencia de pagos urgentes, transferencias a cuentas particulares o entrega de datos personales son señales de alerta.

El SENAE ya había advertido sobre modalidades mediante WhatsApp y falsas ofertas de vehículos o mercancías. Ante cualquier comunicación sospechosa, la recomendación es verificar su origen y denunciar el intento de engaño.

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