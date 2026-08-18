Ratifican prisión por estafa con falsos cupos a la Escuela Superior de Policía

La Corte de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia de siete años de cárcel para una mujer que ofertaba falsos ingresos a la Escuela Superior de Policía por miles de dólares.

La Sala de la Corte Provincial de Justicia confirmó de forma unánime la pena de siete años de privación de libertad contra Ana Belén M. M. por engañar a ciudadanos a cambio de supuestos cupos para la Escuela Superior de Policía.

La resolución judicial ratificó la culpabilidad de la procesada como autora del delito de estafa tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.

Falsos cupos a la Escuela Superior de Policía

El proceso penal comprobó que la sentenciada perjudicó a padres de familia cobrando 15 500 dólares por cada aspirante interesado en formar parte de la institución.

Bajo este esquema fraudulento, una sola de las víctimas llegó a desembolsar la suma total de 46 500 dólares bajo la promesa de que su hijo y dos sobrinos obtendrían el pase directo a las aulas formativas.

El engaño con cargos públicos e instructores

Para generar confianza, la mujer se presentó ante los afectados como una ingeniera perteneciente a la oficina de recepción y preparación de carpetas del Ministerio del Interior.

Además, aseguró que su cónyuge ostentaba el rango de capitán y oficial instructor, garantizando así un trámite seguro para el acceso de los jóvenes a las filas de la Escuela Superior de Policía.

Los pagos y la entrega de documentos personales se concretaron el 28 de enero de 2019 en la vivienda de una testigo presencial, quien paralelamente resultó perjudicada bajo la misma modalidad.

La falsa entrevista en la sede ministerial

Tras varios meses sin noticias sobre la incorporación de los postulantes, la procesada convocó al denunciante el 20 de diciembre de 2019 a las instalaciones de la mencionada secretaría de Estado para una presunta entrevista formal, llegando a dar especificaciones sobre la vestimenta que debían portar los aspirantes.

No obstante, al acudir al edificio, el personal de recepción confirmó que la acusada no laboraba en dicha cartera gubernamental, descubriéndose en ese momento la farsa.

Rechazo de la apelación en Pichincha

Durante la audiencia de apelación, la defensa alegó que el tribunal de primera instancia valoró incorrectamente las evidencias y cuestionó la existencia de un beneficio patrimonial.

La Fiscalía General del Estado rebatió estos argumentos presentando los testimonios bajo juramento de la víctima principal y de otros dos ciudadanos perjudicados con el mismo mecanismo, logrando que los magistrados provinciales desestimaran el recurso y dejaran intacta la condena de siete años de cárcel fundamentada en el artículo 186, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Preguntas frecuentes sobre la condena por estafa para mujer que ofrecía cupos en la Escuela Superior de Policía

❓ ¿Qué sanción recibió la procesada por ofrecer falsos ingresos a la Escuela Superior de Policía?

Siete años de pena privativa de libertad por el delito de estafa.

La Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Ana Belén M. M. y ratificó la condena dictada en primera instancia.

❓ ¿Cuánto dinero cobraba la sentenciada por cada aspirante a la Escuela Superior de Policía?

Exigía 15.500 dólares por cada cupo prometido.

Una de las víctimas denunció haber entregado 46.500 dólares el 28 de enero de 2019 para asegurar la supuesta incorporación de su hijo y dos sobrinos.

❓ ¿Cómo engañaba la acusada a las familias interesadas en la Escuela Superior de Policía?

Fingía ser ingeniera del Ministerio del Interior y afirmaba que su esposo era capitán e instructor policial.

Con este argumento convenció a las víctimas de que tenía a su cargo la recepción y preparación de carpetas institucionales para garantizar el ingreso de los aspirantes.

❓ ¿Cómo se descubrió el fraude en el proceso a la Escuela Superior de Policía?

Al acudir a una supuesta entrevista formal en el Ministerio del Interior, donde informaron que la mujer no trabajaba en el lugar.

La procesada citó al denunciante y a los jóvenes el 20 de diciembre de 2019, dándoles pautas de vestimenta, pero en la recepción de la entidad se constató que no pertenecía a la institución.

❓ ¿Qué norma legal sanciona este delito vinculado a la Escuela Superior de Policía?

El artículo 186, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Este apartado jurídico tipifica y sanciona el delito de estafa en el sistema penal de Ecuador con una pena de hasta siete años de privación de libertad.

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