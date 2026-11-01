Un segundo vuelo lleva asistencia humanitaria a Galápagos por lluvias

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

El puente aéreo activado frente a la emergencia por inundaciones en la región insular incorporó un nuevo contingente de socorro este domingo 1 de noviembre de 2026. Mediante un operativo conjunto entre instituciones de socorro y las Fuerzas Armadas, un avión militar despegó desde Guayaquil para trasladar un segundo cargamento con asistencia humanitaria a Galápagos, cuyo objetivo prioritario es reforzar los albergues temporales en el cantón Santa Cruz, en un contexto donde residentes y familias afectadas reportan dificultades de acceso en las zonas más anegadas.

Asistencia humanitaria a Galápagos suma 7,6 toneladas en un segundo vuelo

El avión Hércules C-130 arribó a la Base Aérea de Baltra con camas, víveres y medicinas.

El componente aéreo de la operación contempló el traslado de 7,6 toneladas (equivalentes a 12 000 libras) de ayuda técnica y de socorro a bordo de una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La carga estuvo conformada por 267 kits de primera respuesta humanitaria, 53 kits de bienes para dormir, 101 camas y ocho cartones con medicamentos variados para reforzar los alojamientos temporales y proteger a las familias damnificadas en Santa Cruz.

Este puente aéreo da continuidad a la misión efectuada el 31 de octubre, jornada en la que se movilizaron más de 10 toneladas de asistencia humanitaria a Galápagos junto con delegados técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y de los ministerios de Infraestructura y Transporte y de Trabajo y Desarrollo Humano.

Maquinaria pesada se embarca en Guayaquil para viajar a Santa Cruz

El equipo caminero apoyará de manera inmediata en el despeje y limpieza en territorio.

De manera complementaria al puente aéreo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) coordinó el traslado de maquinaria hacia los muelles de Guayaquil para su embarque marítimo con destino a Santa Cruz.

Este contingente pesado fue asignado como una prioridad operativa para incorporarse directamente a las tareas de limpieza, rehabilitación vial y remoción de sedimentos en las zonas con mayor anegamiento. Las autoridades indicaron que el envío marítimo busca potenciar los trabajos de mitigación en territorio frente a las afectaciones dejadas por el temporal.

Familias atrapadas y alertas ciudadanas por especulación en comercios

Los testimonios en plataformas digitales advierten falta de raciones y alza en productos básicos.

A la par de estos operativos, moradores de la isla expusieron alertas en redes sociales señalando que existen familias damnificadas que continúan atrapadas por el agua en áreas críticas y que todavía no han recibido donaciones.

Asimismo, los reportes ciudadanos denunciaron la presencia de personas que no requieren los suministros gubernamentales pero acuden a retirarlos, además de presuntos actos de especulación en los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad en comercios locales, lo que genera malestar entre los vecinos que esperan la oportuna entrega de la asistencia humanitaria a Galápagos.

Operativos de las Fuerzas Armadas y control marítimo en el archipiélago

El Comando de Operaciones Insulares articula las acciones conjuntas en la zona de emergencia.

La logística en las islas se encuentra coordinada por el Comando de Operaciones Insulares (COOPIN), instancia que articula las capacidades militares con la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos Insular y la Base Aérea de Baltra.

Estas acciones se desarrollan en coordinación permanente con el COE Cantonal y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Como parte del despliegue, el personal de las Fuerzas Armadas brinda apoyo en las descargas y refuerza las tareas de patrullaje y vigilancia marítima en los accesos navales insulares.

Evaluación técnica en barrios anegados para priorizar las entregas

Las brigadas recorren los sectores vulnerables para levantar el registro de necesidades.

En los sectores afectados, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene inspecciones técnicas directas para identificar a las familias más perjudicadas y garantizar que los recursos se entreguen sin desvíos.

La directriz gubernamental se enfoca en salvaguardar la vida de la población, sostener la atención en los albergues y asegurar que el flujo de asistencia humanitaria a Galápagos continúe regularizándose mientras persistan las lluvias e inundaciones vinculadas con el fenómeno de El Niño.

Te recomendamos