Se habilitan siete sábados para tramitar licencias de conducir en el país

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Los conductores que necesitan gestionar documentos para circular en el país contarán con horarios especiales de fin de semana para completar sus trámites. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) habilitó siete jornadas extraordinarias a escala nacional entre el 17 de octubre y el 19 de diciembre de 2026, con el fin de agilizar los procesos de primera vez, renovación y duplicados para las licencias de conducir.

Emisión de licencias de conducir en jornadas extraordinarias de sábado

La atención especial de fin de semana facilita los procesos para miles de conductores.

La habilitación de los turnos en días no laborables busca brindar una alternativa accesible a quienes no pueden acudir a las dependencias de tránsito de lunes a viernes. Las agencias operan en un esquema continuo para despachar las solicitudes represadas y evitar aglomeraciones en los centros de atención.

Con este despliegue de ventanillas, los usuarios disponen de fechas específicas para gestionar sus licencias de conducir de acuerdo con el tipo de requerimiento que necesiten legalizar.

Cronograma de trámites para noviembre y diciembre a nivel nacional

Cada sábado concentra turnos específicos para renovación o emisión por primera vez.

El calendario de atención distribuye los servicios según la naturaleza de cada trámite. Tras los turnos iniciales de octubre, los sábados 7 y 14 de noviembre estarán destinados de forma exclusiva a la renovación y obtención de duplicados.

Posteriormente, el sábado 5 de diciembre se atenderán emisiones por primera vez y duplicados en casi todo el país. Finalmente, los sábados 12 y 19 de diciembre se reservarán nuevamente para la renovación de documentos caducados y duplicados, ordenando el flujo ciudadano para las licencias de conducir.

Eliminación de la calendarización por el último dígito de cédula

Los usuarios podrán asistir a las agencias sin importar la terminación de su cédula.

Una de las principales facilidades implementadas durante estas jornadas extraordinarias es la suspensión temporal del sistema de calendarización por el último número de cédula de identidad. Los ciudadanos pueden acercarse a las ventanillas en las fechas habilitadas para su trámite particular sin depender del dígito final de su documento de identidad, facilitando que cualquier persona que requiera renovar o emitir sus licencias de conducir complete el proceso en los sábados programados.

Excepción territorial en la provincia de Pichincha para diciembre

Las oficinas de la provincia de Pichincha no abrirán en una de las fechas del cronograma general.

La disposición de servicio aplica en todas las provincias del territorio ecuatoriano; sin embargo, las autoridades de tránsito determinaron que el cronograma extraordinario no se aplicará en la provincia de Pichincha durante el sábado 5 de diciembre.

En el resto de las dependencias provinciales, la atención continuará con total normalidad para los trámites de primera vez y reposición de licencias de conducir.

Horarios de atención y consulta digital de requisitos obligatorios

Las ventanillas reciben al público desde las 08:00 hasta las 16:30.

Para cumplir con la gestión sin contratiempos, las agencias atienden en jornada continua desde las 08:00 hasta las 16:30. La institución recordó a los conductores que deben presentarse con la totalidad de los requisitos reglamentarios exigidos para cada categoría.

Los usuarios pueden revisar previamente la documentación necesaria a través del portal web oficial de la entidad antes de acudir a emitir sus licencias de conducir.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué modalidades incluye la emisión de licencias de conducir en jornadas extraordinarias de sábado?

La obtención de licencias por primera vez, renovaciones de credenciales caducadas y entrega de duplicados.

En el marco de la emisión de licencias de conducir en jornadas extraordinarias de sábado, la atención comprende siete fechas programadas entre octubre y diciembre de 2026. Las ventanillas operan en fines de semana para facilitar el despacho de trámites represados a quienes trabajan en horario regular. El esquema busca brindar mayor agilidad y cobertura a los conductores de todo el país.

❓ ¿Cómo se distribuirán las fechas del cronograma de trámites para noviembre y diciembre a nivel nacional?

Renovaciones y duplicados los sábados 7 y 14 de noviembre, y 12 y 19 de diciembre; y primera vez con duplicados el 5 de diciembre.

A través del cronograma de trámites para noviembre y diciembre a nivel nacional, la entidad distribuyó los requerimientos de los usuarios de forma específica en cada jornada sabatina. Durante noviembre las citas se concentran en la actualización y reposición de documentos. En diciembre se alternará la atención para aspirantes que solicitan su licencia por primera ocasión junto a renovaciones finales de año.

❓ ¿Qué ventaja otorga la eliminación de la calendarización por el último dígito de cédula?

Los usuarios pueden asistir a realizar el trámite correspondiente a la fecha sin depender del número en que finaliza su cédula.

Al aplicarse la eliminación de la calendarización por el último dígito de cédula, se elimina la obligación de esperar un turno mensual prefijado por el dígito identificatorio. Cualquier persona puede presentarse en las fechas habilitadas siempre que corresponda al tipo de gestión convocada. Esta flexibilización acelera la regularización de conductores que mantenían documentos vencidos.

❓ ¿Qué restricción contempla la excepción territorial en la provincia de Pichincha para diciembre?

Las agencias de la provincia de Pichincha no brindarán atención extraordinaria el sábado 5 de diciembre, aunque las demás provincias sí operarán.

Dentro de la excepción territorial en la provincia de Pichincha para diciembre, el cronograma oficial excluyó a las oficinas de dicha jurisdicción únicamente durante esa fecha. En las demás provincias del país, el servicio para primera vez y duplicados se mantendrá sin alteraciones. Los conductores de Pichincha deben planificar sus trámites en las jornadas previas o posteriores del cronograma.

❓ ¿Cuáles son los horarios de atención y consulta digital de requisitos obligatorios?

La atención presencial rige de 08h00 a 16h30, y los requisitos completos deben consultarse en la web oficial antes de acudir.

Con respecto a los horarios de atención y consulta digital de requisitos obligatorios, las oficinas recibirán a los usuarios en jornada continua. Se exige acudir con la totalidad de los comprobantes y documentos reglamentarios disponibles en www.ant.gob.ec/licencias-de-conducir. La verificación previa de los requisitos agiliza los tiempos de atención en ventanilla y evita retrasos.

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