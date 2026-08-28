ANT cambia la atención para sacar y renovar licencias desde el 31 de agosto

Las largas esperas para obtener o renovar una licencia de conducir marcaron agosto de 2026 en Quito. El 6 de agosto, ciudadanos permanecieron más de 12 horas afuera de las plataformas gubernamentales Norte y Sur en busca de atención. En ese contexto, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) modificará desde el lunes 31 de agosto el sistema a escala nacional y eliminará la selección de fecha y hora para estos trámites.

ANT eliminará los turnos con fecha y hora para las licencias

El cambio modificará la forma en la que los usuarios gestionan la emisión o renovación de una licencia. El portal institucional ya no permitirá escoger una fecha y una hora para acudir a una oficina.

El director de la ANT, Luis Darío Villacrés, explicó que el ciudadano deberá seleccionar la agencia donde quiere realizar el trámite y efectuar previamente el pago correspondiente.

El comprobante generado durante el proceso en línea servirá como respaldo de ese pago. Si el sistema todavía muestra una fecha o una hora, esos datos no determinarán cuándo recibirá atención el usuario.

Con este esquema, el turno digital dejará de constituir el requisito que habilita la atención presencial.

Así funcionará la atención para licencias desde el 31 de agosto

Una vez cumplidos los pasos previos, el usuario deberá acudir a la agencia seleccionada según el último dígito de su cédula.

La ANT organizará la atención de esta manera:

Martes: cédulas terminadas en 1 y 2.

Miércoles: cédulas terminadas en 3 y 4.

Jueves: cédulas terminadas en 5 y 6.

Viernes: cédulas terminadas en 7 y 8.

Viernes: cédulas terminadas en 9 y 0.

Dentro de cada jornada, las agencias recibirán a los usuarios según el orden de llegada y la disponibilidad existente.

La institución también empezó a atender en determinadas oficinas sin aplicar de forma estricta la distribución por último dígito cuando su capacidad operativa lo permite.

Qué deberá hacer el usuario para sacar o renovar su licencia

El cambio no elimina todos los pasos digitales. Antes de acudir a una oficina, el ciudadano todavía tendrá que ingresar al sistema institucional, seleccionar la agencia y completar el pago.

A diferencia del mecanismo anterior, ya no necesitará elegir una fecha y una hora para presentarse. Su último número de cédula definirá el día correspondiente dentro del calendario establecido por la ANT.

La capacidad de cada agencia también tendrá incidencia. El nuevo sistema no establece que acudir el día correspondiente implique atención automática, pues el servicio dependerá del orden en la fila y de la disponibilidad de la oficina escogida.

Las filas por licencias superaron las 12 horas en Quito

La modificación llega después de jornadas con extensas filas en las oficinas de Quito. La madrugada del 6 de agosto, ciudadanos esperaron afuera de las plataformas gubernamentales Norte y Sur con cobijas, ponchos e incluso carpas.

Oscar Pavón llegó a la Plataforma Norte a las 19:30 del día anterior. Marta Calvache acudió con su hijo a las 20:00. En el sur, Carmen Chaluiza arribó a las 16:00 junto a su hijo.

Más de 100 personas permanecían en la fila de la Plataforma Sur durante la madrugada. Los propios ciudadanos elaboraron una lista y entregaron pequeños papeles con números escritos a mano para conservar el orden. Esos números no correspondían a turnos oficiales de la ANT.

En ese momento regía un plan piloto que permitía acudir según el último dígito de la cédula sin esperar la fecha original asignada por el sistema.

ANT reporta avances frente al represamiento de licencias

La ANT sostiene que la atención para emisión y renovación de licencias se estabilizó aproximadamente en el 80 % de las provincias después del represamiento de trámites registrado a escala nacional.

La institución calcula que alrededor de 10 000 licencias vencen cada mes, una cifra que mantiene constante la demanda en sus oficinas.

En Pichincha, parte del represamiento guarda relación con el cierre de las agencias de Mejía, Cayambe y Tumbaco. Esas oficinas cerraron en el contexto de una investigación por una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada con la ANT.

El nuevo mecanismo entrará en vigencia el lunes 31 de agosto. Desde entonces, la atención para emisión y renovación de licencias tendrá como ejes la agencia escogida, el pago previo, el último dígito de la cédula, el orden de llegada y la capacidad disponible en cada oficina.

Turnos para sacar la licencia de conducir; preguntas frecuentes