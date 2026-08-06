Más de 12 horas por un turno para sacar la licencia de conducir en Quito

La mañana del jueves 6 de agosto de 2026 hacía frío en Quito. El cielo estaba despejado, la luna todavía se veía y los postes iluminaban las calles. Afuera de las plataformas gubernamentales Norte y Sur, ciudadanos esperaban por un turno para obtener o renovar su licencia de conducir. Algunos llevaban cobijas y ponchos; en el sur, incluso había carpas para pasar la noche. La espera, para varios de ellos, superaba las 12 horas. Eran las 05:30.

Ciudadanos esperan más de 12 horas por un turno de licencia en Quito

En la Plataforma Gubernamental Norte, Oscar Pavón ocupaba el primer lugar de la fila la mañana del jueves 6 de agosto de 2026. Había llegado a las 19:30 del miércoles 5 de agosto.

Pasó la noche allí porque no quería repetir lo que, según contó, había vivido una semana antes en la Plataforma Gubernamental Sur.

Pavón relató que acudió a esa plataforma el jueves 30 de julio de 2026. Ese día, según su versión, se anunció que se entregarían 150 turnos. Él tenía el número 116, pero aseguró que no alcanzó atención.

Después, contó, les informaron que se habían entregado 120 turnos porque los 30 restantes estaban reservados para personas de la tercera edad y mujeres embarazadas. Pavón afirmó que no observó personas de esos grupos dentro de las instalaciones y cuestionó la explicación.

Los reclamos aumentaron entre quienes tenían números posteriores y tampoco fueron atendidos. Pavón aseguró que algunas personas habían llegado desde las 02:00.

Según su relato, una funcionaria salió a responder a los ciudadanos y luego regresó a una oficina. Más tarde volvió a salir con resguardo policial y la información se transmitió a través de los uniformados.

Pavón recordó una respuesta que, según contó, aumentó el malestar de quienes llevaban horas esperando: “Madruguen más“.

Una semana después decidió hacerlo. Pero no llegó de madrugada. Llegó la noche anterior.

Ciudadanos esperan durante horas en la Plataforma Gubernamental Norte por un turno de licencia. Foto: Julio Estrella / ELCOMERCIO.

Usuarios pasan la noche para sacar la licencia de conducir

Pavón no era el único que esperaba desde el miércoles 5 de agosto en la Plataforma Gubernamental Norte.

Marta Calvache estaba allí junto a su hijo, quien buscaba obtener la licencia de conducir por primera vez.

La mujer contó que no lograron completar el trámite durante la jornada extraordinaria del fin de semana. Por eso regresaron a la plataforma y llegaron a las 20:00 del miércoles 5 de agosto.

Madre e hijo permanecieron durante la noche en espera de atención.

A su alrededor, otros ciudadanos buscaban protegerse del frío con cobijas y ponchos. Mientras Quito permanecía a oscuras y la luna todavía era visible, la fila ya estaba formada afuera de las instalaciones.

Más de 100 personas esperan por un turno de licencia en la Plataforma Sur

La espera también se repetía en la Plataforma Gubernamental Sur.

Durante la madrugada del jueves 6 de agosto de 2026 había más de 100 personas en la fila. Algunas llevaron carpas para pasar la noche.

Carmen Chaluiza era una de ellas. Llegó a las 16:00 del miércoles 5 de agosto junto a su hijo, quien necesitaba realizar el trámite de la licencia.

Cuando habló sobre su experiencia la mañana siguiente, ya había pasado la tarde, la noche y la madrugada en el lugar.

Los propios ciudadanos buscaron una manera de mantener el orden entre quienes llegaban.

Elaboraron una lista con el orden de llegada y utilizaron pequeños papeles con números escritos a mano con esfero azul para identificar el lugar de cada persona.

Esos números no eran turnos de la ANT. Los hicieron los propios ciudadanos para organizar la fila.

Usuarios organizan la fila para conseguir un turno de licencia

La organización buscaba evitar que una persona que llegara después ocupara el espacio de quienes habían esperado durante horas.

Cerca de las 07:00 del jueves 6 de agosto ocurrió un incidente.

Los ciudadanos que estaban en la fila se percataron de que una mujer ubicada cerca de los primeros lugares cedió su espacio a otra persona. La situación generó reclamos y los usuarios llamaron a la Policía.

Chaluiza también contó que durante gran parte de la noche no observó patrullajes policiales.

Según su relato, los uniformados acudieron después de que varias personas alertaran sobre unos jóvenes que supuestamente portaban cuchillos en la fila. Chaluiza aclaró que no pudo confirmar si los policías encontraron armas porque ella se encontraba en otro sector.

Ciudadanos esperan afuera de la Plataforma Gubernamental Sur para conseguir un turno de licencia en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Carpas, cobijas y canelas durante la espera por una licencia

El frío acompañó las horas de espera.

En la Plataforma Norte, varias personas permanecieron con cobijas y ponchos. En la Plataforma Sur, algunas llevaron carpas para pasar la noche.

En medio de la espera también apareció una forma de enfrentar la temperatura: un vendedor ofrecía canelas calientes a las personas que permanecían afuera.

Las condiciones no fueron iguales en las dos plataformas.

Pavón destacó el trato de los guardias de seguridad de la Plataforma Norte. Según contó, realizaron rondas y permitieron a los ciudadanos utilizar los baños.

En el sur, Chaluiza calificó como “terribles” las condiciones para quienes permanecieron durante horas en el lugar y cuestionó los servicios disponibles durante la espera.

Cómo funciona el nuevo proceso para sacar la licencia de conducir en Ecuador

Las filas se producen mientras la Agencia Nacional de Tránsito aplica un nuevo esquema de atención para obtener y renovar licencias de conducir.

El cambio rige desde el lunes 20 de julio de 2026 y forma parte de un plan piloto que se extenderá hasta el miércoles 30 de septiembre de 2026.

Con el nuevo mecanismo, los ciudadanos ya no tienen que esperar la fecha asignada originalmente por el sistema. La atención presencial se organiza según el último dígito de la cédula de identidad.

El proceso mantiene sus etapas iniciales.

Primero, el usuario debe ingresar a la plataforma virtual de la ANT y seleccionar la agencia donde realizará el trámite.

Luego debe generar la orden de pago y cancelar el valor correspondiente en una entidad financiera autorizada o mediante los canales habilitados.

Con esos pasos cumplidos, debe acudir a la agencia seleccionada el día establecido para el último dígito de su cédula.

La ANT distribuyó la atención de esta manera:

Lunes: cédulas terminadas en 1 y 2.

cédulas terminadas en 1 y 2. Martes: cédulas terminadas en 3 y 4.

cédulas terminadas en 3 y 4. Miércoles: cédulas terminadas en 5 y 6.

cédulas terminadas en 5 y 6. Jueves: cédulas terminadas en 7 y 8.

cédulas terminadas en 7 y 8. Viernes: cédulas terminadas en 9 y 0.

Las personas que ya tenían un turno asignado pueden acudir a la agencia seleccionada según este calendario, sin esperar la fecha original que aparecía en el sistema.

Para obtener la licencia se mantienen los requisitos: cédula vigente, papeleta de votación vigente, turno impreso de la plataforma, comprobante de pago original o certificado bancario y examen psicosensométrico emitido por una escuela de conducción autorizada, con máximo 60 días hábiles de antigüedad.

Para las renovaciones también se requiere la licencia caducada original. Si el documento se perdió, el usuario debe presentar una denuncia impresa obtenida en el portal del Consejo de la Judicatura.

Ciudadanos que pasaron la noche afuera de las oficinas de la ANT en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO.

Hasta cuándo tienen vigencia las licencias de conducir caducadas

La ANT anunció que las licencias de conducir y los certificados de los exámenes psicosensométricos que hayan expirado mantendrán su vigencia legal hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para acogerse a la extensión, los conductores deben portar la licencia física caducada junto con el turno impreso que acredite la renovación programada.

En caso de pérdida o hurto del documento, deben presentar la denuncia correspondiente.

Turnos para la licencia en Ecuador; preguntas frecuentes