Nuevo sistema de la ANT cambia la atención para obtener licencias de conducir en Ecuador

Los usuarios que tramiten una licencia de conducir en Ecuador podrán acudir a las agencias de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) según el último dígito de su cédula. Este nuevo mecanismo formará parte de un plan piloto que estará vigente entre el 20 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

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Turnos y agendamiento en la plataforma de la ANT para sacar licencias de conducir en Ecuador

La institución anunció esta medida el 10 de julio. El objetivo será evaluar un modelo de atención para los trámites de emisión y renovación de licencias en Ecuador.

El agendamiento continuará disponible en la plataforma virtual de la ANT. Cada persona deberá escoger la agencia, obtener la orden de pago y cancelar el valor del trámite en una entidad financiera autorizada.

Después de completar esos pasos, el usuario no tendrá que esperar la fecha indicada en el turno. Podrá presentarse en la agencia seleccionada el día asignado al último número de su cédula.

Distribución de atención según el último dígito

La atención se distribuirá de la siguiente manera:

Lunes: cédulas terminadas en 1 y 2.

Martes: cédulas terminadas en 3 y 4.

Miércoles: cédulas terminadas en 5 y 6.

Jueves: cédulas terminadas en 7 y 8.

Viernes: cédulas terminadas en 9 y 0.

Este sistema aplicará tanto para quienes soliciten una licencia por primera vez como para las personas que necesiten renovar el documento.

Turnos obtenidos anteriormente

Las personas que ya cuenten con un turno también podrán acudir a la agencia elegida según el último dígito de su cédula.

En estos casos, tampoco será necesario esperar la fecha que aparece en el documento generado por la plataforma.

La ANT mantendrá este esquema hasta el 30 de septiembre. Durante ese periodo, analizará los resultados del modelo antes de definir su aplicación posterior.

Requisitos para emitir o renovar una licencia

El plan piloto no modifica los documentos ni las evaluaciones exigidas para obtener una licencia. Los usuarios deberán presentar:

Original de la cédula vigente.

Original de la papeleta de votación vigente.

Turno impreso.

Comprobante original de pago o certificado bancario.

Examen psicosensométrico con una vigencia máxima de 60 días hábiles, emitido por una escuela de conducción autorizada.

Para las renovaciones, también se solicitará la licencia caducada original. En caso de pérdida, la persona deberá entregar una denuncia impresa, obtenida en la página del Consejo de la Judicatura, con el detalle de los tipos de licencia que posee.

Licencias de conducir en Ecuador; preguntas frecuentes

¿Cómo funcionará el plan piloto de la ANT para obtener o renovar licencias? Respuesta precisa:

Los usuarios podrán acudir a la agencia seleccionada según el último dígito de su cédula, sin esperar la fecha indicada en el turno. El plan piloto estará vigente del 20 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Contexto:

El agendamiento continuará en la plataforma virtual de la ANT. Cada persona deberá escoger una agencia, generar la orden de pago y cancelar el valor del trámite en una entidad financiera autorizada.

Después podrá presentarse el día asignado a su número de cédula. El mecanismo aplicará para la emisión por primera vez y para la renovación de licencias.

¿Qué día debe acudir cada usuario a la ANT según su número de cédula? Respuesta precisa:

Las cédulas terminadas en 1 y 2 serán atendidas los lunes; 3 y 4, los martes; 5 y 6, los miércoles; 7 y 8, los jueves; y 9 y 0, los viernes.

Contexto:

La distribución se aplicará durante el plan piloto anunciado por la ANT. El usuario deberá acudir a la agencia que seleccionó previamente en la plataforma.

El último número de la cédula determinará el día de atención, tanto para emitir una licencia como para renovar el documento. ¿Qué pasa con los turnos para licencias obtenidos antes del plan piloto? Respuesta precisa:

Las personas que ya tengan un turno podrán acudir según el último dígito de su cédula. No tendrán que esperar la fecha que consta en el documento generado por la plataforma.

Contexto:

El usuario deberá presentarse en la misma agencia seleccionada al momento de obtener el turno. También deberá haber completado el pago y los demás pasos previos al trámite.

Este esquema se mantendrá hasta el 30 de septiembre de 2026, mientras la ANT evalúa sus resultados. ¿Cómo afecta el nuevo sistema de la ANT a quienes necesitan una licencia? Respuesta precisa:

El sistema cambia el día en que los usuarios pueden acudir a las agencias, pero mantiene el agendamiento virtual. La atención dependerá del último dígito de la cédula y no de la fecha impresa en el turno.

Contexto:

La medida busca evaluar un nuevo modelo de atención para los trámites de emisión y renovación de licencias en Ecuador.

Los requisitos, evaluaciones y pagos no cambian. La modificación se concentra en la organización de la atención presencial durante el periodo piloto. ¿Qué requisitos se deben presentar para emitir o renovar una licencia en la ANT? Respuesta precisa:

Los usuarios deben presentar la cédula vigente, la papeleta de votación, el turno impreso, el comprobante de pago y el examen psicosensométrico. Este último debe tener una vigencia máxima de 60 días hábiles.

Contexto:

El examen debe ser emitido por una escuela de conducción autorizada. También se acepta el comprobante original de pago o el certificado bancario correspondiente.

El plan piloto no modifica estos documentos ni las evaluaciones exigidas. Solo cambia la forma de distribuir los días de atención en las agencias.

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