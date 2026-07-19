Nuevo sistema de turnos de licencias comienza este lunes 20 de julio

A partir de este lunes 20 de julio de 2026, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) implementa un nuevo esquema de atención para tramitar licencias de conducir.
Este sistema elimina la obligación de esperar la fecha asignada por el sistema, que en algunas agencias la atención puede extenderse hasta dos meses.
Durante el plan piloto, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026, la ANT distribuirá la atención según el último dígito de la cédula de identidad.
Esta medida busca descongestionar las agencias, optimizar los tiempos de espera y brindar un servicio más ordenado a la ciudadanía ecuatoriana, explicó la Agencia.
El proceso para obtener la licencia mantiene sus fases iniciales, pero flexibiliza el calendario de presentación.
Los usuarios deben seguir estos pasos:
La ANT distribuyó los días de atención para que los usuarios sepan cuándo deben presentarse:
La ANT aclaró que los usuarios que ya obtuvieron un turno para los próximos días pueden acercarse a la agencia asignada el día de este calendario. No es necesario que se cumpla la fecha asignada.
El plan piloto no modifica los documentos exigidos:
Para renovaciones, también se requiere la licencia caducada original. Si la licencia fue perdida, el usuario debe presentar una denuncia impresa obtenida en el portal del Consejo de la Judicatura.
La ANT implementa este cambio buscando evaluar un nuevo modelo de atención para optimizar los procesos de emisión y renovación de licencias.
La iniciativa busca distribuir equilibradamente el flujo de usuarios en todas las agencias participantes, reducir aglomeraciones y mejorar la experiencia del ciudadano, indicó la ANT.
Dentro del periodo del plan piloto, que va desde el 20 de julio hasta el 30 de septiembre, la ANT recopilará datos sobre el funcionamiento del sistema. Si los resultados son positivos, podrá expandir este modelo a nivel nacional permanentemente.