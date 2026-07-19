Nuevo sistema de turnos de licencias comienza este lunes 20 de julio

A partir de este lunes 20 de julio de 2026, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) implementa un nuevo esquema de atención para tramitar licencias de conducir.

Este sistema elimina la obligación de esperar la fecha asignada por el sistema, que en algunas agencias la atención puede extenderse hasta dos meses.

Detalles del nuevo sistema para obtener la licencia de conducir

Durante el plan piloto, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026, la ANT distribuirá la atención según el último dígito de la cédula de identidad.

Esta medida busca descongestionar las agencias, optimizar los tiempos de espera y brindar un servicio más ordenado a la ciudadanía ecuatoriana, explicó la Agencia.

Cómo obtener la licencia bajo el nuevo sistema

El proceso para obtener la licencia mantiene sus fases iniciales, pero flexibiliza el calendario de presentación.

Los usuarios deben seguir estos pasos:

Paso 1: Ingresar a la plataforma virtual. El ciudadano accede a www.ant.gob.ec y selecciona la agencia donde desea tramitar su licencia.

El ciudadano accede a www.ant.gob.ec y selecciona la agencia donde desea tramitar su licencia. Paso 2: Generar orden de pago. Una vez seleccionada la agencia, el usuario genera la orden de pago dentro de la misma plataforma.

Una vez seleccionada la agencia, el usuario genera la orden de pago dentro de la misma plataforma. Paso 3: Cancelar en entidad financiera o en línea. El ciudadano se dirige a cualquier entidad financiera autorizada y paga el valor correspondiente.

El ciudadano se dirige a cualquier entidad financiera autorizada y paga el valor correspondiente. Paso 4: Presentarse según su dígito. Una vez completados los pagos, el usuario acude a la agencia elegida el día que corresponde al último número de su cédula.

Calendario de atención según último dígito

La ANT distribuyó los días de atención para que los usuarios sepan cuándo deben presentarse:

Lunes: cédulas terminadas en 1 y 2

cédulas terminadas en 1 y 2 Martes: cédulas terminadas en 3 y 4

cédulas terminadas en 3 y 4 Miércoles: cédulas terminadas en 5 y 6

cédulas terminadas en 5 y 6 Jueves: cédulas terminadas en 7 y 8

cédulas terminadas en 7 y 8 Viernes: cédulas terminadas en 9 y 0

La ANT aclaró que los usuarios que ya obtuvieron un turno para los próximos días pueden acercarse a la agencia asignada el día de este calendario. No es necesario que se cumpla la fecha asignada.

Requisitos para obtener la licencia de conducir

El plan piloto no modifica los documentos exigidos:

Original de cédula vigente

Original de papeleta de votación vigente

Turno impreso de la plataforma

Comprobante de pago original o certificado bancario

Examen psicosensométrico emitido por escuela de conducción autorizada (máximo 60 días hábiles de antigüedad)

Para renovaciones, también se requiere la licencia caducada original. Si la licencia fue perdida, el usuario debe presentar una denuncia impresa obtenida en el portal del Consejo de la Judicatura.

Impacto esperado del nuevo sistema

La ANT implementa este cambio buscando evaluar un nuevo modelo de atención para optimizar los procesos de emisión y renovación de licencias.

La iniciativa busca distribuir equilibradamente el flujo de usuarios en todas las agencias participantes, reducir aglomeraciones y mejorar la experiencia del ciudadano, indicó la ANT.

Dentro del periodo del plan piloto, que va desde el 20 de julio hasta el 30 de septiembre, la ANT recopilará datos sobre el funcionamiento del sistema. Si los resultados son positivos, podrá expandir este modelo a nivel nacional permanentemente.