Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una disposición oficial amplió los días de atención para los usuarios en todo el país este martes, 13 de octubre de 2026. Según informó la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), se habilitará un cronograma especial de fines de semana de tal manera que, usted tendrá siete sábados para tramitar su licencia de conducir, con jornadas extraordinarias que se desarrollarán a escala nacional entre el 17 de octubre y el 19 de diciembre de 2026.

Fechas para tramitar su licencia de conducir

El cronograma nacional para tramitar su licencia de conducir se llevará a cabo en jornadas continuas que iniciarán a las 08:00 y concluirán a las 16:30.

Durante estos turnos especiales se atenderán requerimientos para sacar el documento por primera vez, renovaciones de credenciales y expedición de duplicados. Para estas jornadas extraordinarias no se aplicará la regla de calendarización por el último dígito del documento de identidad, lo que faculta a los ciudadanos a concurrir en las fechas establecidas sin importar el número de su cédula.

Turnos de octubre para primera vez y duplicados

El esquema extraordinario arrancará durante el presente mes con dos jornadas específicas en el territorio ecuatoriano. Los sábados 17 y 24 de octubre de 2026 se atenderá de forma exclusiva a las personas que buscan obtener el documento por primera ocasión o tramitar duplicados por pérdida o deterioro.

La entidad recomendó asistir con los requisitos completos con el fin de agilizar la atención y evitar contratiempos en las ventanillas de servicio.

Atención de noviembre enfocada en renovaciones

En el siguiente mes de programación, las agencias enfocarán su servicio en los conductores con documentos caducados. Los sábados 7 y 14 de noviembre de 2026 estarán habilitados de forma puntual para trámites de renovación de credenciales y duplicados.

La medida busca descongestionar la atención ordinaria en las distintas oficinas del país mediante una distribución ordenada de los usuarios.

Calendario de diciembre y excepción en Pichincha

El tramo final de las jornadas se cumplirá durante el mes de diciembre a través de tres fechas programadas. El sábado 5 de diciembre se recibirán trámites de licencias por primera vez y duplicados en todo el país, con excepción de la provincia de Pichincha, donde no se brindará atención en esa fecha específica.

Posteriormente, los sábados 12 y 19 de diciembre de 2026 se retomarán las renovaciones y duplicados a escala nacional para cerrar el ciclo extraordinario. Los usuarios pueden verificar la totalidad de los requisitos en el portal web oficial.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué horario rige los sábados para tramitar la licencia de conducir?

De 08:00 a 16:30 en las dependencias habilitadas. Se trata de siete jornadas extraordinarias programadas entre el 17 de octubre y el 19 de diciembre de 2026.

❓ ¿Aplica la calendarización por dígito de cédula en los sábados extraordinarios?

No aplica la calendarización por el último dígito. Los usuarios pueden realizar los trámites habilitados en las fechas fijadas independientemente de su número de identificación.

❓ ¿Qué trámites se realizarán los sábados 17 y 24 de octubre?

Los turnos de octubre para primera vez y duplicados están enfocados en obtención de licencias por primera vez y entrega de duplicados. Son las dos primeras convocatorias del plan extraordinario de fines de semana.

❓ ¿En qué fechas de noviembre y diciembre se puede renovar la licencia?

La atención de noviembre enfocada en renovaciones será los sábados 7 y 14 de noviembre, y el 12 y 19 de diciembre de 2026. En estas cuatro jornadas se dará atención específica para renovación y duplicados.

❓ ¿Qué día no habrá atención extraordinaria en Pichincha?

El sábado 5 de diciembre de 2026. Esa fecha habrá atención para primera vez y duplicados en el resto del país, a excepción de dicha provincia.

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