Conductores no pueden realizar trámites vehiculares en Quito este lunes

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Una jornada de interrupciones viven los propietarios de automotores que intentaron realizar gestiones este lunes 12 de octubre de 2026. Cientos de conductores no pueden realizar trámites vehiculares en Quito debido a fallas técnicas externas que paralizaron la operación en las ventanillas de servicio habilitadas en la capital.

Daño del sistema frena trámites vehiculares en Quito

El motivo principal por el que los usuarios no logran avanzar en sus trámites vehiculares en Quito corresponde a intermitencias presentadas en la plataforma digital del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), red que depende de la ANT.

Estas irregularidades informáticas imposibilitan de manera temporal ingresar o procesar diligencias vinculadas con el registro y la administración vehicular.

📢 #Comunicado |



💻 La AMT informa que el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia de Nacional de Tránsito (ANT), presenta inconvenientes que imposibilitan temporalmente la realización de los procesos de registro y administración vehicular en los centros de… pic.twitter.com/4Srt5bKN0h — AMTQuito (@AMT_Quito) October 12, 2026

Inconvenientes en los centros Bicentenario y Quitumbe

La suspensión de actividades presenciales afecta de forma simultánea a los dos recintos de mayor concurrencia en la urbe. Las oficinas del centro Bicentenario, ubicado en el norte, y las del centro Quitumbe, en el sur, registraron la paralización de sus servicios de ventanilla al no poder conectarse con el sistema informático central.

Espera técnica para normalizar la atención al público

La AMT se mantiene a la espera de que se solucionen las fallas reportadas en la herramienta tecnológica central para retomar la atención habitual y brindar los servicios correspondientes a la ciudadanía.

Por el momento, la atención presencial continúa pausada hasta que se logre estabilizar la plataforma.

Llamado a consultar avisos por canales oficiales

Frente a la molestia de quienes acudieron a los puntos de atención, la entidad solicitó la comprensión de los usuarios ante los inconvenientes generados.

Asimismo, recomendó informarse mediante los canales oficiales, espacios en los que se comunicará oportunamente cualquier actualización sobre el restablecimiento de los servicios.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué los conductores no pueden realizar trámites vehiculares en Quito este lunes?

Por intermitencias en la plataforma tecnológica del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT). La caída del sistema imposibilita ejecutar los procesos de registro y administración vehicular en la capital.

❓ ¿Qué centros registran suspensión para trámites vehiculares en Quito?

Los centros de atención Bicentenario y Quitumbe. En ambos puntos de servicio se detuvo la atención en ventanillas debido al inconveniente informático.

❓ ¿Qué trámites específicos quedaron inhabilitados por la falla técnica?

Los procesos de registro y administración vehicular. La falta de conexión al sistema central impide validar y finalizar cualquier gestión presencial de automotores.

❓ ¿Cuándo se reanudará la atención para los usuarios afectados?

Una vez que se solucionen los inconvenientes en el sistema SUIT. Las dependencias locales indicaron que están a la espera del arreglo técnico para retomar la atención regular.

❓ ¿Dónde se informará sobre la reactivación del servicio vehicular?

A través de los canales oficiales institucionales. Las autoridades recomendaron a los usuarios revisar esas cuentas para conocer las actualizaciones del restablecimiento.

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