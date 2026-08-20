Reserva Geobotánica Pululahua reabre sus puertas tras control de incendio forestal

La Reserva Geobotánica Pululahua reabrió sus puertas a la ciudadanía este jueves 20 de agosto de 2026, luego de que el incendio forestal registrado en el interior del área protegida fuera controlado, informó el Ministerio de Ambiente y Energía.

Los horarios de atención en la Reserva Geobotánica Pululahua tras el control del incendio forestal

El Ministerio de Ambiente y Energía señaló que la reapertura se dispone después de verificar las condiciones necesarias para retomar las actividades regulares dentro de la reserva, tras el incendio forestal.

La medida prioriza la seguridad de los visitantes y la conservación del ecosistema.

Estos son los horarios de atención

Los ingresos y servicios de la Reserva Geobotánica Pululahua funcionarán en los siguientes horarios:

Mirador Ventanillas: 08:00 a 16:40.

08:00 a 16:40. Ingreso Moraspungo: 08:30 a 16:15.

08:30 a 16:15. Visita al cráter: 08:00 a 15:30.

08:00 a 15:30. Atención administrativa: 08:15 a 16:45.

El Ministerio de Ambiente y Energía pidió a los visitantes respetar las disposiciones de seguridad, permanecer en los sitios autorizados y contribuir al cuidado del área protegida.

La entidad también recomendó evitar cualquier acción que pueda generar nuevos riesgos de incendio dentro de la reserva.

Ecuador registró 1 314 incendios forestales y 9 760 hectáreas afectadas desde julio

Ecuador registró 1 314 incendios forestales entre el 1 de julio y el 19 de agosto de 2026, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). Los eventos afectaron aproximadamente 9 760,69 hectáreas de cobertura vegetal en distintas provincias del país.

De acuerdo con el reporte, en julio se contabilizaron 631 incendios forestales, que afectaron unas 2.670 hectáreas. Entre el 1 y el 19 de agosto se registraron otros 683 eventos, con una afectación aproximada de 7.090,69 hectáreas. Por superficie afectada, agosto se convirtió en el mes con mayor impacto en lo que va de 2026.

Por número de incendios, las provincias con mayor recurrencia fueron Pichincha, con 374 eventos; Imbabura, con 263; Azuay, con 162; y Chimborazo, con 120. En cuanto a superficie afectada, Imbabura encabeza la lista con 3 753 hectáreas, seguida de Loja con 2 527, Pichincha con 1 094 y Carchi con 922 hectáreas.

Más de 1 700 recursos fueron movilizados

La atención de las emergencias se realizó mediante la coordinación de los Cuerpos de Bomberos, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio del Ambiente y Energía y otras instituciones.

Entre el 1 de julio y el 19 de agosto se movilizaron 1 762 recursos, incluidos 326 técnicos especializados y alrededor de 639 personas entre integrantes de instituciones, comunidades, guardaparques y vigías. También participaron siete drones y cuatro helicópteros.

Para las labores terrestres se utilizaron, entre otros recursos, 220 batefuegos, 56 camionetas, 41 tanqueros, 39 unidades de combate y 31 unidades de rescate.

En el componente aéreo se realizaron 24 intervenciones y 137 descargas, que representaron un total de 281 850 litros de agua. Las principales operaciones aéreas se concentraron en Pichincha e Imbabura.

La SNGR indicó que durante este período no fue necesario solicitar cooperación internacional, debido a que la respuesta fue atendida con capacidades nacionales.

Tres incendios forestales permanecían activos

Al corte del 19 de agosto de 2026, a las 08:00, la SNGR reportó tres incendios forestales activos a escala nacional.

Dos estaban ubicados en Carchi, en el cantón Montúfar, parroquia La Paz, específicamente en los sectores La Paz y vía Al Colorado. El tercero se encontraba en Loja, cantón Catamayo, parroquia El Tambo, en la vía a La Era.

Además, se registraron dos incendios controlados: uno en Carchi, cantón Mira, parroquia Juan Montalvo, y otro en Loja, cantón Saraguro, parroquia Urdaneta, en la vía a Cuenca.

Cotacachi, Tanlahua y Pululahua entre los incendios de mayor magnitud

Entre los últimos incendios de mayor magnitud se encuentra el registrado en Cotacachi, Imbabura, que fue liquidado el 15 de agosto y afectó 690,77 hectáreas.

Otro incendio se registró en Tanlahua y Pululahua, Pichincha, y fue liquidado el 16 de agosto, con una afectación aproximada de 450 hectáreas.

En La Concepción-El Abra-Catarama-Hato de Chamanal, Carchi, el incendio fue liquidado el 17 de agosto y afectó aproximadamente 200 hectáreas.

Para reforzar la atención del incendio en Cotacachi, la SNGR coordinó la movilización de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Ambato y Latacunga. La BRIF Ambato participó con 24 brigadistas entre el 12 y el 14 de agosto, mientras que la BRIF Latacunga desplegó 20 brigadistas del 14 al 16 de agosto.

SNGR pide reforzar la prevención durante la época seca

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señaló que Ecuador atraviesa actualmente la época seca y llamó a fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y control de quemas, especialmente aquellas realizadas sin las medidas de seguridad correspondientes.

La entidad destacó que la respuesta desde el territorio y la coordinación entre Cuerpos de Bomberos, GAD, Fuerzas Armadas y otras instituciones permiten activar progresivamente recursos especializados cuando la magnitud o complejidad de un incendio supera las capacidades locales.

Según la SNGR, estas acciones buscan reducir el impacto de los incendios forestales sobre la población, los bienes y la cobertura vegetal.

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