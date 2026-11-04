Oleaje en la costa ecuatoriana agitará el mar del 4 al 6 de noviembre

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Un cambio en el movimiento del mar incidirá directamente en las actividades costeras del país a partir de este miércoles 4 de noviembre de 2026. Los reportes oceanográficos alertaron sobre el arribo de un tren de olas proveniente del suroeste del Pacífico, el cual provocará condiciones de mar moderado y agitado por la presencia de un nuevo oleaje en la costa ecuatoriana que se extenderá de manera ininterrumpida hasta el próximo viernes 6 de noviembre, tanto en el litoral continental como en el archipiélago de Galápagos.

Oleaje en la costa ecuatoriana genera advertencia por corrientes de resaca

Durante el oleaje, las olas podrían romper con mayor fuerza y arrastrar sedimentos mar adentro.

El monitoreo técnico emitido por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) detalló que este fenómeno llega acompañado por el ingreso de olas de largo periodo. La principal advertencia para los bañistas y operadores marítimos radica en que la energía liberada provocará que las rompientes impacten con violencia en las orillas, favoreciendo la formación repentina de corrientes de resaca.

Frente a este escenario, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar los boletines oficiales y respetar las señales de seguridad en los balnearios para evitar accidentes.

Alturas y periodos de olas en el perfil continental e insular

Galápagos registrará crestas marinas que alcanzarán los dos metros en su zona sur.

En las playas continentales, el oleaje mantendrá un periodo de 18 segundos. En Esmeraldas, las olas oscilarán entre 0,50 y 1,30 metros; en Manabí fluctuarán entre 0,50 y 1,60 metros; en el perfil de Santa Elena y Guayas se prevén alturas de 0,50 a 1,90 metros; y en El Oro se esperan rangos de 0,40 a 1,00 metro.

Por su parte, la región insular tendrá un periodo de 19 segundos, con olas de 1,10 a 1,90 metros al oeste y de 1,20 a 2,00 metros en el sur de Galápagos.

En mar abierto, las alturas máximas proyectadas para el continente serán de 2,08 metros el 4 de noviembre, 1,75 metros el 5 de noviembre y 1,58 metros el 6 de noviembre, mientras que en Galápagos bordearán los 2,09 metros, 2,04 metros y 1,81 metros en los mismos días.

Medidas de autoprotección antes de ingresar al agua

Las banderas en las torres de salvavidas guiarán el acceso seguro a los balnearios.

Frente a la persistencia del oleaje en la costa ecuatoriana, la Secretaría de Gestión de Riesgos difundió una serie de protocolos de autoprotección comunitaria. En las playas, los visitantes deben ubicar carpas y sombrillas alejadas de la zona de rompiente y verificar la presencia de salvavidas antes de ingresar al agua.

El color de las banderas resulta determinante: la amarilla demanda precaución extrema y la roja prohíbe el baño. Asimismo, se insta a no acudir a playas aisladas sin vigilancia, evitar nadar largas distancias sin acompañamiento y no meterse al mar inmediatamente después de haber ingerido alimentos.

Precauciones especiales durante la marea alta y playas con pendiente

El agua alcanza mayor profundidad en tramos con desniveles pronunciados.

Las directrices técnicas señalan que se debe tener especial cautela durante las horas de pleamar, sobre todo en balnearios con pendientes inclinadas, donde el impacto del oleaje en la costa ecuatoriana y la fuerza de las olas complican la salida de los bañistas hacia la orilla.

Los organismos de socorro recalcaron que, si un usuario divisa a una persona atrapada en el mar, jamás debe ingresar a intentar rescatarla por cuenta propia para no convertirse en otra víctima; en su lugar, debe llamar a los salvavidas, comunicarse al 9-1-1 y pedir auxilio a viva voz.

Maniobras de supervivencia para escapar de una corriente de resaca

La técnica consiste en nadar en paralelo y nunca luchar de frente contra el flujo.

En caso de ser arrastrado mar adentro por una corriente, la consigna primordial es mantener la calma y no nadar de forma directa hacia la playa, pues dicha acción causa agotamiento físico severo. La indicación de supervivencia establece nadar en paralelo a la línea de costa para salir de la fuerza del canal y, una vez fuera de la corriente, retornar hacia la orilla nadando en diagonal en un ángulo aproximado de 45 grados.

Si las fuerzas no alcanzan para avanzar, el bañista debe flotar y conservar la tranquilidad, esperando a que la resaca pierda potencia mar adentro o lleguen los rescatistas.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué peligros marítimos surgen cuando el oleaje en la costa ecuatoriana genera advertencia por corrientes de resaca?

Las olas romperán con mayor fuerza en la orilla y se formarán corrientes de resaca que arrastran bañistas mar adentro.

Dentro del escenario donde el oleaje en la costa ecuatoriana genera advertencia por corrientes de resaca, los análisis oceanográficos advierten sobre la energía de las olas de largo periodo provenientes del suroeste del Pacífico. Esta condición incrementa la fuerza del impacto en los rompeolas y muelles de la costa continental y de Galápagos. Las autoridades solicitaron a pescadores artesanales y turistas mantenerse atentos a los cambios repentinos en la rompiente.

❓ ¿Cuáles son las dimensiones previstas en las alturas y periodos de olas en el perfil continental e insular?

Periodo de 18 segundos en el continente con olas de hasta 1,90 m, y periodo de 19 segundos en Galápagos con picos de 2,00 metros.

De acuerdo con la tabla técnica de alturas y periodos de olas en el perfil continental e insular, Santa Elena y Guayas registrarán máximas de 1,90 metros, Manabí hasta 1,60 metros, Esmeraldas hasta 1,30 metros y El Oro hasta 1,00 metro. En el sur de Galápagos el agua alcanzará dos metros de altura durante el 4 de noviembre. En mar abierto, las crestas superarán los dos metros tanto en el continente como en la región insular.

❓ ¿Qué precauciones iniciales deben tomarse según las medidas de autoprotección antes de ingresar al agua?

Ubicar carpas lejos de la orilla, verificar la bandera de seguridad (amarilla o roja) y confirmar la presencia de salvavidas.

Al aplicarse las medidas de autoprotección antes de ingresar al agua, los visitantes de los balnearios deben verificar previamente los avisos oficiales antes de planificar traslados a la playa. La Secretaría de Gestión de Riesgos prohibió el ingreso al mar cuando ondea la bandera roja y recomendó no entrar al agua inmediatamente después de ingerir alimentos. Además, se prohíbe nadar largas distancias en solitario o acudir a sitios aislados sin socorristas.

❓ ¿Por qué se requiere cuidado extremo en las precauciones especiales durante la marea alta y playas con pendiente?

Porque el agua alcanza mayor fuerza y profundidad en desniveles inclinados, dificultando la salida hacia la orilla.

En torno a las precauciones especiales durante la marea alta y playas con pendiente, los organismos de auxilio señalaron que la pleamar intensifica el embate de las rompientes sobre la arena. Cuando la costa presenta una caída abrupta, la resaca tiende a succionar con mayor violencia a quienes se bañan cerca de la orilla. En caso de emergencias con terceros, se prohíbe intentar rescates directos y se ordena llamar inmediatamente al 9-1-1.

❓ ¿Cuál es el procedimiento técnico recomendado en las maniobras de supervivencia para escapar de una corriente de resaca?

Conservar la calma, evitar nadar directo a la playa, desplazarse en paralelo a la orilla y regresar en diagonal a 45 grados.

Dentro del protocolo de maniobras de supervivencia para escapar de una corriente de resaca, los especialistas en salvamento alertan que luchar contra la corriente genera fatiga extrema en pocos minutos. Salir hacia un costado permite abandonar el canal de succión de forma progresiva sin agotar las reservas de energía. Si no es posible avanzar hacia los lados, la instrucción consiste en flotar de espaldas hasta que la resaca pierda potencia o lleguen las unidades de auxilio.