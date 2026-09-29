Noboa entrega tractores y camionetas en Pichincha e Imbabura para siembra

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La modernización de las labores productivas en la Sierra norte sumó un contingente de maquinaria pesada y vehículos utilitarios de transporte. Como parte de las acciones orientadas a tecnificar los campos y aminorar los gastos de operación, Noboa entregó tractores y camionetas a organizaciones comunitarias de dos provincias, facilitando herramientas directas destinadas a la preparación de suelos, siembra y traslado de alimentos.

Noboa entrega tractores y camionetas para el trabajo rural

La dotación de este equipamiento motorizado busca brindar autonomía operativa a las organizaciones del campo para optimizar sus condiciones de trabajo cotidianas. Dirigentes y comuneros señalaron que contar con maquinaria pesada y camionetas propias les permite prescindir del alquiler de equipos a particulares, lo que alivia de manera directa la economía de los hogares campesinos y agiliza las jornadas laborales en los terrenos comunitarios.

Testimonios y experiencias en comunidades de Pichincha e Imbabura

Entre quienes recibieron las unidades constan representantes gremiales y comunales de diversos sectores de la Sierra. En este contexto, Fernando Galarza, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios El Corazón de Umbría, señaló que anteriormente debían pagar servicios particulares para que les realicen los trabajos y esperar turnos prolongados de atención, mientras que ahora disponen del equipo propio de forma directa.

Por su parte, Mario Quimbiulco Simbaña, presidente de la Comuna 5 de Abril de Ubillús, en la parroquia Píntag, explicó que esperaron años por una máquina propia, ya que el alquiler eventual limitaba el desarrollo productivo de su zona.

Renovación vehicular y tecnificación en terrenos extensos

El esquema bajo el cual Noboa entregó la maquinaria contempló también mecanismos de canje para el transporte en la ruralidad. El beneficiario Andy Tituaña detalló que sus padres entregaron una camioneta antigua de trabajo para acceder a un automotor nuevo, asumiendo únicamente el costo del trámite de la matrícula.

En tanto, Patricio Rodríguez, presidente de la Comuna Coyagal, destacó que el tractor asignado permitirá cultivar superficies agrícolas muy extensas y ayudará a obtener productos de mayor calidad, respondiendo a las exigencias de tecnificación en la agricultura.

Nuevas asignaciones de maquinaria y balance del año 2026

La dotación de estos equipos continuará expandiéndose en distintas provincias con más de 500 automotores y maquinaria especializada. Mediante un video difundido este 29 de septiembre junto a su hijo Furio con el mensaje «El agro tiene nuestro respaldo», Daniel Noboa anunció que en los próximos dos meses se distribuirán 154 tractores y 92 camionetas adicionales para los productores del país.

Estas unidades se sumarán al balance acumulado en lo que va de 2026, periodo en el que ya se han repartido 390 tractores y 156 camionetas a trabajadores rurales a escala nacional.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué provincias recibieron maquinaria y vehículos en esta entrega oficial?

Las provincias de Pichincha e Imbabura.

Se entregaron tractores y camionetas a comunas, asociaciones y dirigentes rurales para fortalecer las labores productivas y de transporte.

❓ ¿Qué beneficio directo reportaron los dirigentes agrarios tras recibir las unidades?

Reducir gastos por alquiler de maquinaria externa y evitar esperas por turnos.

Representantes comunales explicaron que depender de servicios particulares frenaba el trabajo en sus tierras, mientras que con equipos propios pueden sembrar sin intermediarios.

❓ ¿Cómo funcionó el mecanismo para cambiar camionetas usadas por nuevas?

Entregando el automotor antiguo y cubriendo únicamente el valor de la matrícula.

Los beneficiarios señalaron que este sistema permitió renovar sus herramientas de trabajo sin asumir deudas de compra en el mercado comercial.

❓ ¿Cuántos tractores y camionetas adicionales se distribuirán en los próximos dos meses?

Se entregarán 154 tractores y 92 camionetas adicionales.

El anuncio contempla más de 500 equipos y automotores para el sector agrario nacional, informado en un video difundido este 29 de septiembre.

❓ ¿Cuál es el balance de maquinaria distribuida en lo que va de 2026?

390 tractores y 156 camionetas entregados a escala nacional.

Estos datos reflejan el registro acumulado de dotación vehicular y tecnológica implementado por el Ejecutivo durante el presente año.

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