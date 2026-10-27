Noboa destina 1 778 bombas para responder a la emergencia por el agua

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El operativo estatal para mitigar el impacto del temporal sumó maquinaria de drenaje este martes 27 de octubre de 2026, luego de que el presidente Daniel Noboa destinara 1 778 bombas para responder a la emergencia por el agua que afecta a diversos sectores del país. La decisión fue comunicada a través de un video difundido en sus redes sociales, en el cual remarcó que el auxilio técnico debe movilizarse de forma inmediata para brindar apoyo directo a las familias que enfrentan anegamientos continuos.

Entrega de 1 778 bombas para responder a la emergencia

El contingente técnico busca acelerar el desalojo de agua en los sectores más perjudicados.

Durante su alocución en el video oficial, el mandatario explicó que, tras una gestión caracterizada por decisiones duras y medidas de carácter fuerte, la coyuntura demanda solidaridad y empatía hacia los ciudadanos perjudicados por las precipitaciones, haciendo especial mención a la población que vive anegamientos en la región litoral.

Noboa manifestó que la asistencia gubernamental no puede aplazarse para jornadas posteriores, enfatizando que el soporte técnico debe llegar en el momento exacto en que la comunidad requiere la evacuación de las aguas.

Intervención técnica continua y presencia en territorio

El despliegue institucional se concentrará en las zonas con afectaciones directas.

El mensaje adjunto a la publicación audiovisual ratificó que las 1 778 unidades mecánicas tienen como destino la atención directa de los hogares anegados.

El Gobierno precisó que las labores operativas para afrontar la contingencia invernal se ejecutarán combinando rapidez de acción, esfuerzo en el terreno y presencia física constante, asegurando que las brigadas y los equipos de desagüe no detendrán sus tareas mientras persista la acumulación pluvial sobre las calzadas y viviendas.

Referencias geográficas registradas en el material audiovisual

Las imágenes técnicas del anuncio exhiben diversas demarcaciones del territorio nacional.

En el video compartido por el jefe de Estado se aprecian referencias y nombres vinculados a provincias como Guayas, El Oro, Los Ríos y Bolívar, demarcaciones que coinciden con los puntos del mapa donde se registran los reportes climáticos del temporal.

Estas menciones reflejan las zonas prioritarias donde se concentra el equipamiento para mitigar los efectos de las intensas lluvias y acelerar el retorno a condiciones seguras.

Ratificación del compromiso frente al impacto del temporal

Las acciones estatales priorizan la asistencia en los puntos vulnerables.

El mandatario concluyó su intervención subrayando el compromiso de continuar las labores en favor de los habitantes afectados por las condiciones climáticas. Las autoridades insistieron en que el objetivo de las tareas en territorio es proteger a la ciudadanía y proporcionar herramientas operativas eficaces que reduzcan los daños materiales derivados del invierno en el territorio nacional.

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