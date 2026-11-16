Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Más de 1 000 personas fueron evacuadas en el cantón Milagro, provincia del Guayas, debido a las severas inundaciones en Milagro registradas tras las intensas lluvias del jueves 12 y viernes 13 de noviembre de 2026. De acuerdo con el balance operativo del Cuerpo de Bomberos de Milagro, hasta el sábado se contabilizaron aproximadamente 888 personas evacuadas y durante la jornada del domingo se sumaron otras 130 personas rescatadas desde las 07:00, mientras el nivel del agua continúa en ascenso en varios sectores.

Ríos desbordados y sectores críticos por inundaciones en Milagro

La emergencia se originó por el desbordamiento del río Milagro, el río Venecia y el estero San Miguel, según los informes de las autoridades de gestión de riesgos. El capitán Alejandro Sansi, subjefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Milagro, explicó que el agua no ha bajado y que las lluvias registradas en la zona de Naranjito incrementan el caudal hacia sectores como 100 Camas, San Miguel y Garabatos.

Según el reporte técnico de los organismos de socorro, las escorrentías desembocan en barrios como Bellavista, Unida Sur, Unida Norte, Dios es Amor y Margaritas 2, donde la acumulación de agua permanece totalmente extendida.

Mientras en zonas como Garabatos y Las Unidas el nivel superó los 1,50 metros de altura, en el sector de la bomba de agua de San José, en las ciudadelas Dios es Amor y Margaritas 2, el agua alcanzó hasta los tres metros de profundidad.

Rescate de familias vulnerables y animales domésticos

Para atender las inundaciones en Milagro, se desplegó un contingente de 80 rescatistas y 15 botes pertenecientes a los cuerpos de bomberos de Milagro, Guayaquil, Samborondón, Yaguachi, Simón Bolívar, El Triunfo, Marcelino Maridueña y Alfredo Baquerizo Moreno. Martín Cucalón, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y jefe de la Segunda Zona Bomberil, precisó que las labores se intensificaron desde el sábado 14 de noviembre.

Entre los ciudadanos trasladados en embarcaciones hacia zonas seguras constan niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Además, el capitán Sansi detalló que los equipos de rescate pusieron a buen recaudo entre 50 y 60 animales domésticos y de corral, incluidos perros, gatos, patos y pollos, que habían quedado atrapados en las viviendas anegadas.

Resolución del COE cantonal y declaratoria de emergencia

Ante la magnitud de las inundaciones en Milagro, el COE cantonal emitió resoluciones para enfrentar la situación en el territorio. En el artículo 3 de su resolución, el organismo resolvió recomendar al alcalde del cantón San Francisco de Milagro, como máxima autoridad administrativa, que declare el estado de emergencia del cantón por un plazo de 60 días, debido a los efectos del fenómeno de El Niño.

Asimismo, el documento incluye disposiciones dirigidas a las mesas técnicas de trabajo en el ámbito de sus respectivas competencias; tal como lo reportó EL COMERCIO en una nota periodística publicada este mismo lunes 16 de noviembre.

Alojamientos temporales y asistencia a los damnificados

Las familias desplazadas por las inundaciones en Milagro fueron derivadas a alojamientos temporales mientras el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) evalúa la evolución climática. Hasta la noche del sábado, 26 familias —integradas por 72 personas— permanecían albergadas en la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz, a la que se sumó posteriormente un segundo refugio habilitado en la Unidad Educativa 17 de Septiembre.

En paralelo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordinó la entrega de asistencia humanitaria junto con otras entidades estatales. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano informó que brindó atención a más de 300 familias en el sector Unida Sur, mientras otros habitantes salen temporalmente de las zonas anegadas para abastecerse de alimentos para sus hijos.

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