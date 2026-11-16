Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de San Francisco de Milagro resolvió recomendar la declaratoria de estado de emergencia en este cantón de la provincia del Guayas por un período de 60 días debido a los efectos asociados al fenómeno de El Niño.

La decisión fue adoptada durante la sesión desarrollada el lunes 16 de noviembre de 2026 a las 11:00, en el marco de los procesos de articulación y coordinación interinstitucional ante la evolución de la amenaza invernal.

COE mantiene sesión permanente en Milagro

Como parte de las resoluciones adoptadas, el COE Cantonal ratificó la declaratoria de sesión permanente del organismo ante la emergencia invernal y la presencia del fenómeno de El Niño.

La medida busca mantener el seguimiento continuo de la situación y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la respuesta ante eventos adversos.

Recomiendan declarar el estado de emergencia en Milagro

En una de las resoluciones aprobadas por unanimidad, el organismo exhortó al alcalde del cantón San Francisco de Milagro, en la provincia de Guayas, a declarar el estado de emergencia por un plazo de 60 días.

La recomendación se fundamenta en los efectos que el fenómeno de El Niño podría generar en el cantón y en la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y respuesta.

Aprueban informes técnicos y situacionales

Durante la reunión también fueron conocidos y aprobados los informes situacionales (SITREP), meteorológicos y los reportes presentados por las Mesas Técnicas de Trabajo y Grupos de Trabajo involucrados en la gestión de la emergencia.

Estas evaluaciones forman parte del seguimiento que realizan las autoridades sobre las condiciones climáticas y los impactos asociados a la temporada invernal.

Piden reforzar atención a familias damnificadas

El COE Cantonal exhortó además a las Mesas Técnicas de Trabajo a incrementar la coordinación interinstitucional en el ámbito de sus competencias.

La resolución busca fortalecer la atención a las familias damnificadas que puedan resultar afectadas por los eventos asociados al invierno y al fenómeno de El Niño.

COE cantonal pide declarar emergencia a Milagro; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué el COE Cantonal recomendó declarar en emergencia a Milagro? El COE Cantonal de Milagro recomendó declarar el estado de emergencia durante 60 días debido a los posibles efectos del fenómeno de El Niño y la temporada invernal.

La resolución fue aprobada por unanimidad durante la sesión del lunes 16 de noviembre de 2026. El organismo exhortó al alcalde a adoptar esta medida para fortalecer las acciones de prevención y respuesta ante eventos adversos. ❓ ¿Cuántos días duraría el estado de emergencia en Milagro? El estado de emergencia en Milagro tendría una duración de 60 días, según la recomendación del COE Cantonal. La propuesta fue presentada durante la reunión del 16 de noviembre de 2026, ante la evolución de la amenaza invernal y los posibles impactos del fenómeno de El Niño. La declaratoria fue recomendada al alcalde, por lo que aún no constituye una decisión definitiva. ❓ ¿Qué medidas adoptó el COE Cantonal de Milagro ante el fenómeno de El Niño? El COE Cantonal ratificó su sesión permanente, recomendó declarar la emergencia por 60 días y solicitó reforzar la coordinación institucional para atender a las familias damnificadas.

Durante la reunión también se aprobaron informes situacionales, meteorológicos y reportes de las Mesas Técnicas de Trabajo. Estas acciones buscan mantener el seguimiento de las condiciones climáticas y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. ❓ ¿Qué significa que el COE Cantonal de Milagro se mantenga en sesión permanente? Significa que el organismo mantiene activo el seguimiento de la emergencia invernal y la coordinación La decisión fue ratificada el 16 de noviembre de 2026 ante la presencia del fenómeno de El Niño. Esta medida permite dar continuidad a la evaluación de las condiciones climáticas y a la articulación de acciones de prevención y respuesta. ❓ ¿Qué acciones se tomarán para atender a las familias damnificadas por las lluvias en Milagro? El COE Cantonal solicitó a las Mesas Técnicas de Trabajo reforzar la coordinación interinstitucional para mejorar la atención a las familias damnificadas.

La resolución busca fortalecer la respuesta de las instituciones competentes ante los impactos de la temporada invernal y del fenómeno de El Niño. Sin embargo, el organismo no detalló en las resoluciones proporcionadas cuántas familias requieren asistencia ni qué ayudas específicas se entregarán.

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