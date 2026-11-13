Inundaciones en Milagro dejan calles bajo el agua y obligan a evacuar a familias

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Las fuertes lluvias de este viernes 13 de noviembre de 2026 provocaron inundaciones en Milagro, provincia del Guayas. En algunos sectores, el agua alcanzó el pecho de las personas y obligó a los organismos de emergencia a evacuar a familias cuyas viviendas quedaron bajo el agua.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos activó un albergue en la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz, donde 31 personas de ocho familias recibieron alojamiento. Entre ellas constan ocho niños menores de cinco años, seis adolescentes y una persona con una enfermedad catastrófica.

La emergencia también movilizó al Cuerpo de Bomberos de Milagro, cuyos equipos ejecutaron labores de salvamento, búsqueda y rescate para atender a los habitantes de las zonas afectadas.

Milagro activa dos albergues para las familias afectadas

Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos, informó sobre la apertura del albergue en la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz. Este espacio recibió a las primeras familias que necesitaron salir de sus viviendas por el avance del agua.

Minutos después, la ministra de Educación, Gilda Alcívar, anunció la activación de un segundo espacio de acogida en la Unidad Educativa 17 de Septiembre.

La habilitación de estos establecimientos permitió ampliar la capacidad de atención para las personas afectadas por las inundaciones. Las autoridades no detallaron cuántas familias ingresaron al segundo albergue ni el número total de evacuados hasta la noche del viernes.

Bomberos realizan rescates en sectores inundados

La magnitud de las precipitaciones complicó la situación en varios puntos de Milagro. Fotografías difundidas por el Cuerpo de Bomberos muestran a sus equipos durante las tareas de evacuación de habitantes.

En algunos sectores, el nivel del agua llegó hasta el pecho de las personas, una condición que dificultó el acceso a las viviendas y el traslado de sus ocupantes hacia zonas seguras.

Los equipos de emergencia concentraron sus labores en el salvamento y la búsqueda de personas que necesitaban asistencia. La emergencia también obligó a las instituciones locales y nacionales a coordinar recursos para atender a la población.

Puesto de Mando Unificado coordina la respuesta

La tarde del viernes, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado en Milagro para organizar las acciones de respuesta. Desde ese espacio, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordinó la evaluación de daños y la entrega de asistencia humanitaria.

La institución entregó kits de ayuda a familias afectadas por las inundaciones. Además, sus equipos técnicos permanecieron en territorio para identificar las necesidades de los habitantes y coordinar la atención.

La Cruz Roja también participa en la coordinación de la asistencia, según la información difundida por las autoridades.

Lluvias afectan a varias provincias de Ecuador

Milagro forma parte de los sectores afectados por las fuertes precipitaciones de este viernes. Los reportes también señalan inundaciones en otras zonas de Guayas y Santa Elena, mientras el pronóstico meteorológico advierte sobre nuevas lluvias durante la noche.

La emergencia ocurre en medio de las condiciones climáticas asociadas al período lluvioso y la influencia del fenómeno de El Niño. Las autoridades mantienen las tareas de evaluación y atención a las familias afectadas.

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