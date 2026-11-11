Santa Cruz recibe una planta potabilizadora de agua e insumos médicos tras la inundación

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Una planta potabilizadora, 10 tanques de almacenamiento, insumos médicos y más de 2 000 envases de agua llegaron a Santa Cruz, Galápagos, para atender las necesidades de las familias afectadas por las recientes inundaciones. El cargamento arribó a bordo del buque BAE Imbabura de la Armada del Ecuador.

Los 10 tanques tienen una capacidad de 2 500 litros cada uno, por lo que suman 25 000 litros de almacenamiento. La ayuda también incluye 2 048 envases de agua de seis litros, además de suministros médicos.

La llegada de estos recursos se suma a los trabajos que otras unidades navales realizan en la isla para recuperar la infraestructura de abastecimiento de agua.

Una planta potabilizadora y nuevos tanques para Santa Cruz

El cargamento del BAE Imbabura incluye equipos para fortalecer el acceso al agua en la isla. El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos coordina el desembarque y la distribución de los suministros junto con las instituciones que participan en la atención de la emergencia.

La planta potabilizadora constituye uno de los principales equipos de esta entrega. A ella se suman los tanques de almacenamiento, que permiten ampliar la capacidad para conservar agua y atender las necesidades de la población.

Los insumos médicos y los envases de agua también forman parte de la asistencia que llegó desde el continente.

Trabajos para recuperar reservorios y sistemas de abastecimiento

Mientras el BAE Imbabura transportó los suministros, el personal del BAE Orión participa en la recuperación de infraestructura en Santa Cruz.

Las labores incluyen la rehabilitación de un tanque de almacenamiento que permanecía fuera de servicio y la adecuación de reservorios para los sistemas de tratamiento de agua mediante ósmosis inversa.

Estos trabajos buscan recuperar instalaciones necesarias para el almacenamiento y abastecimiento de agua. La intervención cuenta con el apoyo del Consejo de Gobierno de Galápagos.

La emergencia mantiene las tareas de recuperación en la isla

Las acciones se desarrollan después de las inundaciones que afectaron a sectores de Santa Cruz y generaron necesidades en los servicios básicos. La recuperación de los sistemas de agua forma parte de las tareas que distintas instituciones ejecutan en la isla.

La asistencia combina el traslado de agua e insumos médicos con la incorporación de equipos para potabilización y almacenamiento. También incluye trabajos sobre infraestructura que ya existía, pero que requiere recuperación para volver a cumplir su función.

El desembarque y la distribución de los recursos del BAE Imbabura forman parte de esta etapa de atención a las familias afectadas por la emergencia en Galápagos.

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