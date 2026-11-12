Lluvias en Manta causan crecida de ríos y dejan 18 incidencias

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Las lluvias que caen sobre Manta desde la madrugada de este jueves 12 de noviembre de 2026 provocan acumulaciones de agua, crecidas de ríos y deslizamientos en distintos sectores del cantón. Hasta las 08:45, las precipitaciones acumularon 40,11 milímetros, mientras la Alcaldía reportó 18 incidencias hasta las 09:30.

La combinación de las precipitaciones con la marea alta dificulta la evacuación natural del agua hacia el mar. Esta situación genera problemas en ríos, colectores y sistemas de drenaje. Frente a este escenario, la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM) y el Municipio mantienen maquinaria y cuadrillas desplegadas para atender las afectaciones y reducir los riesgos en zonas urbanas y rurales.

Marea alta dificulta el desfogue de ríos y colectores en Manta

La topografía del cantón y el incremento del nivel del mar complican la salida del agua acumulada. Entre las afectaciones que reporta la Alcaldía constan acumulaciones de agua, socavamientos, deslizamientos de tierra y retorno de alcantarillado en las parroquias Los Esteros, Tarqui, Eloy Alfaro, Manta y Santa Marianita.

En el barrio Jocay, específicamente en el sector de Pica Rico, se registró la acumulación de basura y palizada en el río Burro. Estos materiales pueden obstaculizar el paso del agua por puentes y ductos. Por eso, los equipos técnicos concentran parte de sus labores en retirar los desechos y sedimentos que llegan a los conductos y dificultan el drenaje.

El gerente general de la EPAM, Luis García Jaramillo, explicó que la empresa comenzó las tareas de supervisión e intervención apenas se presentaron las lluvias. El objetivo consiste en evitar que pequeñas acumulaciones de basura y sedimentos terminen por bloquear los sistemas de evacuación.

El funcionario señaló que las intervenciones buscan mantener la circulación del agua y prevenir obstrucciones mayores. También indicó que los equipos atendieron sectores como Costa Azul y la avenida Malecón, donde retiraron materiales arrastrados por las precipitaciones y acumulados por efecto de las mareas.

La limpieza de los cauces también forma parte de las acciones preventivas. Entre los puntos priorizados están el río Manta, los alrededores de Divino Niño, los flancos de la vía Circunvalación y las zonas cercanas a las playas Los Esteros, Tarqui, San Mateo y Matecito. En el río Manta, las labores de limpieza se detienen temporalmente cuando aumenta el nivel del agua.

Municipio despliega maquinaria y atiende a familias en riesgo

La EPAM coordina sus intervenciones con la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Manta. Para responder a las emergencias, las instituciones cuentan con una motoniveladora, una pala mecánica, tres excavadoras, seis retroexcavadoras y volquetas distribuidas en los sectores que requieren atención.

Por su parte, la Alcaldía prioriza la asistencia a las viviendas afectadas y a las familias que enfrentan riesgos. Entre los sectores identificados están El Chaparral, Los Bosques, La Florita y Pacoche Abajo.

Los equipos municipales también realizan inspecciones técnicas por la erosión de vías y el desplazamiento de sedimentos en Mazato, 5 de Agosto y 10 de Noviembre.

Hasta el momento, la EPAM reportó cerca de 15 incidencias menores y leves en todo el cantón. Estas situaciones se relacionan principalmente con deslizamientos y acumulaciones de sedimentos que provocan las quebradas naturales al bajar desde las zonas rurales.

García explicó que la institución mantiene comunicación con los presidentes de las juntas parroquiales para identificar y priorizar los problemas más urgentes. La empresa también coordina la respuesta con las direcciones municipales que tienen competencia en cada caso.

Mientras continúen las lluvias, los equipos operativos permanecerán atentos a nuevos reportes y afectaciones.

La Alcaldía pidió a los habitantes evitar arrojar basura en las calles, los sumideros y los cauces de los ríos, pues los desechos pueden agravar los taponamientos. También recomendó transitar con extrema precaución, especialmente cerca de alcantarillas abiertas y taludes saturados, y comunicar cualquier novedad mediante los canales oficiales de emergencia.

Sobre Manta han caído más de 40 mm de lluvia y estamos mitigando casi una veintena de incidencias Ante las precipitaciones que pasan de moderadas a fuertes, registradas desde la 01:00 de este jueves 12 de noviembre y que acumulan 40,11 milímetros hasta las 08:45, https://t.co/0WNxX07WeF — Alcaldía de Manta (@manta_alcaldia) November 12, 2026

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