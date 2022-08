Ítalo Cedeño renuncia a su cargo en Petroecuador

Cedeño asumió el cargo el 3 de enero de 2022. Foto: Twitter @EPPETROECUADOR

EFE

El gerente general de Petroecuador, Ítalo Cedeño, presentó este martes 2 de agosto la "renuncia irrevocable" a su cargo, un día después de que el presidente del país, Guillermo Lasso, pidiera a la junta directiva de la empresa que lo cesaran.

Sin precisar razones, Lasso anunció el lunes 1 de agosto por Twitter que había ordenado al directorio de Petroecuador que cese a Cedeño, una decisión que se conoció después de que éste admitiera en el medio digital La Posta que recibía "sugerencias" de su esposa para ocupar cargos en la empresa pública.

He ordenado al Directorio de Petroecuador cesar en sus funciones al Gerente General de la empresa y en las próximas horas designar a su reemplazo. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 2, 2022

"Es verdad, al principio, en el primer mes, mi esposa tenía influencia, (...) aconsejándote en casa sobre tales personas son honestas y tales son corruptas. Es el consejo típico de una esposa y no está mal, pero le dije que la mujer del César no solo tiene que ser honesta sino también parecerlo", contó Cedeño.

"Le dije que no se metiera porque me estaba haciendo daño y no lo volvió a hacer más", agregó el máximo responsable de Petroecuador para recordar que el único que designa a los funcionarios en la empresa estatal es él.

Cedeño animó a presentar una denuncia ante la Fiscalía a quien considere que se han presentado irregularidades en los nombramientos que ha realizado desde que asumió la dirección de Petroecuador, igual que hizo él el pasado jueves 28 de julio para que se investigue también en la empresa petrolera un "presunto tráfico de influencias y cobros económicos para la entrega de cargos".

Las autoridades de control avanzan investigaciones en ese sentido luego de que el pasado 21 de julio fueran detenidas ocho personas en el llamado caso Danubio, en el que fueron allanados diversos inmuebles, entre ellos el de Juan José Pons, exconsejero de Gobierno para temas bananeros.

'Se equivocó'

"Las cosas en el Gobierno están muy claras, él (Cedeño) se equivocó y el presidente solicitó su salida", comentó este martes 2 de agosto el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

Y añadió: "Todos los funcionarios somos responsables de lo que decimos y aquí no hay 20 ni 15 ni 10 personas que designan a nadie. Aquí hay una sola persona: el presidente y eso se hace de acuerdo con la ley y la Constitución, y creo que ese es un mensaje que tenemos que tener claro todos los funcionarios".

En su carta de renuncia, Cedeño expresó su agradecimiento a Lasso y al directorio de Petroecuador, por haber confiado en sus "años de experiencia y vastos conocimientos en la industria hidrocarburífera".

El renunciante funcionario señaló que uno de sus mayores anhelos "es que se alcance en los próximos 5 años la producción de un millón de barriles de petróleo por día: 'Ahora o Nunca'", finaliza el escrito.

Cedeño asumió el cargo el 3 de enero de 2022 y bajo su gestión la empresa volvió a sobrepasar la barrera de los 400 000 barriles diarios de crudo.

Al mismo tiempo, Petroecuador ha puesto en marcha distintas licitaciones para aumentar la producción de petróleo en 100 000 barriles diarios más para 2023, con la reapertura de unos mil pozos cerrados y el aprovechamiento del gas asociado, que ahora se quema en "mecheros" ubicados en la Amazonía.