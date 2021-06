La indisciplina ciudadana persiste en ciudades del Ecuador los fines semana

Varias redacciones (I)

Las aglomeraciones, las fiestas y personas que beben licor en el espacio público siguen siendo los mayores problemas de control en los cantones.

Luego de más de una semana de la terminación del estado de excepción, los reportes no han disminuido y se acentuaron en el feriado del 24 de mayo. Aunque hay excepciones en Santo Domingo y Cuenca, donde bajaron, según las autoridades.

En Guayaquil, el ECU-911 registra un aumento paulatino de alertas sobre personas que ingieren licor en la vía pública. Entre el 21 de mayo y el sábado 29 la ciudad registró un promedio de 36 alertas diarias, con una tendencia al alza.

Las aglomeraciones tampoco han parado. El sector comercial de la Bahía volvió a tener grandes concentraciones los fines de semana. “Estamos tratando de evitar aglomeraciones, retirando a vendedores informales, haciendo que circulen y direccionando a las personas en situación de calle a los albergues municipales”, dijo Jaime Dávalos, director de los Agentes Metropolitanos del Municipio.

Las fiestas en viviendas son otro problema. Los vecinos del bloque 19 de la ciudadela Sauces 6, al norte, denunciaron una fiesta de matrimonio la madrugada del domingo 30.

En Manabí también se lidia con aglomeraciones entre el viernes y el domingo. Se presentan más en Portoviejo y Manta. Pero, según el ECU-911, las alertas bajaron este fin de semana en comparación con el periodo del 21 al 23 de mayo.

En Manta se suspendió una fiesta de cumpleaños en la que participaron 100 personas. La Policía llegó hasta el barrio 15 de Septiembre, donde no se cumplían con las normas de bioseguridad: no tenían mascarillas y no había distanciamiento. En ese cantón manabita, las fiestas están prohibidas.

En las playas el aforo del 25% no se completó, aunque la Policía debió retirar a varias personas que bebían en ese espacio público en Manta y Portoviejo.

En Cuenca, los mercados, ferias, canchas deportivas y parques registran la mayor indisciplina. Hay aglomeraciones, no hay distanciamiento y muchos vendedores no llevan bien puesta la mascarilla.

Pero las alertas se redujeron entre el 24 y 30 de mayo. Para Alfredo Medina, coordinador del ECU-911, hay menos casos, pero muestran que sigue la irresponsabilidad ciudadana.



En Ambato, las fiestas clandestinas, gente que bebe en las calles y el irrespeto a la restricción vehicular se presentan, pese a los controles.

Patricio Carrasco, director del Consejo Municipal de Control Ciudadano de Ambato, explicó que luego de la terminación del estado de excepción pocas personas participan en eventos familiares y no autorizados. “Hay un gran porcentaje de gente que está cumpliendo las disposiciones del COE cantonal, pero aún hay un alto porcentaje de personas que no quiere entender y los controles se mantendrán”.

Los operativos están a cargo de la Policía, el Consejo, agentes de tránsito y de control municipal. “Esperamos que se oficialice al nuevo Intendente de Policía, comisarios, jefes políticos para efectuar un trabajo efectivo”, indicó Carrasco.

En Tulcán no se ha reducido la cantidad de personas que consumen licor en las calles ni las aglomeraciones. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) iba a analizar ayer, 31 de mayo, el ciclopaseo de despedida a Richard Carapaz, que se realizó el sábado. La autorización para el evento fue suspendida.

Geovanna Polo, secretaria del COE local, explicó que se tratarán también posibles sanciones a los organizadores de la Feria de Textiles que se hizo el jueves en el Boulevard de la Avenida Universitaria, pese a que está prohibida.

En Santo Domingo, las aglomeraciones se redujeron en la última semana. Los casos de reporte de personas concentradas en canchas deportivas, esquinas de barrios y en exteriores de parques bajaron en un 59%, según el ECU-911.

Entre el 22 y 30 de mayo se reportaron 34 reportes de aglomeraciones. Mientras que del 8 al 16 fueron 83. El intendente de Policía, Wilson Rumiguano, dijo que se debe a que se abrieron los centros de diversión, por lo que las personas ya no se reúnen en sitios clandestinos.

En el feriado del 24 de mayo, hubo fiestas y concentraciones en las playas de Montañita (Santa Elena), Santa Marianita (Manabí) y Las Palmas (Esmeraldas).