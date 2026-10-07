Incendio forestal en Ambato se reactiva tras más de 30 horas de labores

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El incendio forestal que afecta al caserío Apagua, en la parroquia Ambatillo de Ambato, se reactivó este miércoles 7 de octubre de 2026. El fuego comenzó el martes 6 de octubre y, aunque los equipos de emergencia trabajaron durante la noche y hasta la madrugada para controlar las llamas, el sistema de videovigilancia del ECU 911 detectó nuevamente la salida de humo.

La emergencia empezó a las 11:20 del martes. Para las 20:30, los informes técnicos establecían una afectación preliminar de más de siete hectáreas de cobertura vegetal. El incendio movilizó a unos 25 bomberos de Ambato, además de personal de Cevallos y otros recursos para enfrentar el fuego en las laderas de Ambatillo. Hasta el momento, no se reportan personas heridas, fallecidos ni viviendas afectadas.

El humo volvió a aparecer en Apagua

El ECU 911 mantiene la coordinación de las acciones en el lugar. Este miércoles, las cámaras de videovigilancia volvieron a registrar humo en el sector, una señal que confirmó la reactivación del incendio forestal.

Ante esta situación, el ECU 911 coordinó nuevamente el despliegue de unidades del Cuerpo de Bomberos de Ambato. Personal y recursos de la compañía X1 acudieron al sitio. Varios efectivos trabajan actualmente para controlar las llamas, mientras la central de emergencias mantiene el monitoreo de la zona.

El fuego generó preocupación entre los comuneros de Apagua debido a la fuerza del viento en la serranía. Desde diferentes sectores de Ambato también se observa la columna de humo provocada por el incendio.

Durante la emergencia, el ECU 911 instaló un Puesto de Mando Unificado en sus instalaciones zonales para coordinar las acciones. En el terreno participaron 25 efectivos de las compañías X1, X2 y X3 del Cuerpo de Bomberos de Ambato, con el apoyo de Bomberos de Cevallos.

📍 #Ambato | ACTUALIZACIÓN 🔄 Desde el @ECU911_ se mantiene la coordinación de la atención del incendio forestal registrado este 6 de octubre, desde las 11:20, en el caserío Apagua, parroquia Ambatillo. 🔥🎥 Mediante el sistema de #VideovigilanciaECU911 se observó nuevamente salida de humo, evidenciando la reactivación del incendio. Se coordinó el despliegue de unidades del Cuerpo de Bombero Ambato, con personal y recursos de la compañía X1. 🚒 Al momento, varios efectivos trabajan en el sitio. Se mantiene el monitoreo y seguimiento de la emergencia. — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) October 7, 2026

Otros incendios también movilizan a bomberos

El incendio de Apagua no es el único que mantiene ocupados a los equipos de emergencia en Tungurahua. Este miércoles 7 de octubre, a las 10:55, el ECU 911 recibió una alerta por otro incendio forestal en el caserío Ambabaquí, en Pelileo.

El Cuerpo de Bomberos de Pelileo movilizó personal para atender esa emergencia. Debido a la necesidad de apoyo, también se desplazaron unidades de los cuerpos de Bomberos de Quero y Cevallos. Los efectivos trabajan en el sitio para controlar el fuego, mientras el ECU 911 brinda soporte y seguimiento mediante su sistema de videovigilancia.

Además, el ECU 911 coordinó la atención de un incendio registrado el martes 6 de octubre, a las 16:40, en el caserío Presidente Urbina, en el cantón Píllaro. Luego de la inspección realizada por el Cuerpo de Bomberos de Píllaro y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, las autoridades confirmaron que las llamas quedaron sofocadas y liquidadas. Ese incendio afectó aproximadamente 22 hectáreas de pajonales.

En Ambato, mientras tanto, las labores continúan en Apagua. El incendio lleva alrededor de 30 horas afectando los cerros cercanos. Los sectores de Ambatillo y Quisapincha figuran entre los más afectados.

Ante la persistencia del fuego, la alcaldesa de Ambato, Diana Caiza, gestiona apoyo mediante helicópteros con agua que puedan contribuir a mitigar el incendio forestal. Mientras tanto, los bomberos que permanecen en el lugar continúan con las tareas para controlar la emergencia.

📍 #Pelileo | Desde el @ECU911_ se coordina la atención de un incendio forestal con el Cuerpo de Bomberos, tras recibir una alerta este 7 de octubre, a las 10:55, en el caserío Ambabaqui. 🔥🌿 🚒 Personal del Cuerpo de Bomberos de Pelileo se encuentra trabajando en el lugar. Ante la necesidad de apoyo, se movilizaron unidades de los Cuerpos de Bomberos de Quero y Cevallos. Al momento, varios efectivos trabajan para controlar el flagelo, mientras que el ECU 911 brinda soporte y monitoreo con el sistema de #VideovigilanciaECU911. — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) October 7, 2026

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