Brigadas combaten un incendio forestal en Ambato que quema siete hectáreas

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Las alertas por emergencias ambientales movilizaron a los equipos de primera respuesta en el centro del país este martes 6 de octubre de 2026. Una densa columna de humo y la rápida propagación de las llamas en el caserío Apagua, perteneciente a la parroquia Ambatillo, desataron un considerable incendio forestal en Ambato, obligando a desplegar recursos técnicos e hídricos para contener el avance del fuego hacia zonas pobladas.

Afectación del incendio forestal en Ambato y despliegue técnico

La alerta inicial ingresó a las 11:20 a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, advirtiendo sobre un flagelo de magnitud considerable en las laderas de la parroquia Ambatillo.

Con corte a las 20:30, los informes técnicos confirmaron una afectación preliminar de siete hectáreas de cobertura vegetal.

📍 #Ambato | ACTUALIZACIÓN 🔄

Desde el @ECU911_ se coordina la atención del incendio forestal reportado este 6 de octubre, desde las 11:20, en el caserío Apagua, parroquia Ambatillo.



🔥 De manera preliminar, se estima una afectación de 7 hectáreas, hasta el momento.



🚒 En el… pic.twitter.com/gNxEkygLcf — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) October 7, 2026

Hasta el momento, las autoridades no registran personas heridas, víctimas mortales ni afectación a viviendas, mientras las causas que originaron las llamas continúan sin determinarse.

Coordinación operativa y Puesto de Mando Unificado en el ECU 911

Para enfrentar la contingencia provocada por este incendio forestal, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en las instalaciones zonales del ECU 911. En la línea de fuego operan 25 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Ambato, distribuidos en las compañías X1, X2 y X3, con el refuerzo operativo de miembros de Bomberos de Cevallos.

La logística en territorio incluye tanqueros de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapa), una ambulancia del Ministerio de Salud Pública y patrullas de la Policía Nacional para labores de seguridad.

Monitoreo mediante videovigilancia y preocupación vecinal

El avance del siniestro generó zozobra entre los comuneros de Apagua debido a la fuerza del viento en la serranía. Frente a esta situación, la central de emergencias mantiene un seguimiento visual permanente a través de sus cámaras de videovigilancia, facilitando la orientación táctica de los rescatistas que trabajan en terreno para sofocar los puntos calientes de este incendio forestal.

Reactivación de otro incendio en la vía Cebadas en Guamote

De forma paralela a la emergencia en Tungurahua, la provincia de Chimborazo enfrentó complicaciones por la reactivación de otro flagelo en el cantón Guamote.

Una llamada a la línea 9-1-1 alertó sobre la reaparición de llamas en la vía a Cebadas, lo que motivó el despacho urgente de unidades de bomberos hacia la zona. Los organismos de socorro permanecen en ese sitio combatiendo el fuego, mientras las brigadas en Tungurahua redoblan esfuerzos para evitar nuevos rebrotes que reactiven el incendio forestal en Ambato.

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