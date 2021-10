Ganadora del Pozo tuvo que esconder su identidad; tiene USD 4 millones

Redacción Elcomercio.com

La mujer acudió a recibir el premio con una peluca, gafas oscuras y mascarilla, para proteger su identidad y su seguridad como nueva millonaria. Beatriz, una guayaquileña de 51 años, recibió el premio acumulado de USD 4 052 937 del Pozo Millonario.

“Todavía no me lo creo, compré el boleto en un mercado del sur de Guayaquil y el pasado lunes le pedí a la chica de una isla de un centro comercial que me revisara guachitos del Pozo, Lotto y Lotería. La chica se me río y me dijo, ¡se sacó el Pozo!”, contó la ganadora.

Lotería Nacional y la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JGD) entregaron el premio de forma oficial este jueves 28 de octubre del 2021.

La ganadora del acumulado es ama de casa y madre soltera, tiene una hija a la que logró darle formación profesional. Ella vive con sus padres en un sector popular del sur de Guayaquil.

Cuando le preguntaron qué era lo primero que iba a comprar, pensó en la casa de sus padres, que tenía pendiente de pintar. “Hay que asentar bien los pies en la tierra”, dijo Beatriz, quien actualmente estaba desempleada y quien se declaró fiel compradora de los productos de Lotería Nacional desde hace más de 20 años.

El ‘canillita’ de la suerte fue Antonio García, de 68 años, y quien desde hace 45 años vende productos de lotería, recorre sectores del sur y del centro de la ciudad: a las afueras de un mercado le dio la suerte a la ganadora.

Él también fue premiado con productos y un capital para su negocio, y espera que con la entrega del millonario premio muchas más personas se animen a comprar los boletos.

Jorge Medina, gerente de la Lotería Nacional, y Beatriz Henao, gerente de marketing, entregaron de forma oficial el premio con un gran cheque simbólico.

Medina destacó que, al comprar los productos de los tradicionales sorteos, cuya primera rifa data del 21 de octubre de 1894, se contribuye con la obra social y solidaria que realiza la Junta de Beneficencia, sobre todo a través de sus hospitales.