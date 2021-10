Ganador de lotería falleció antes de cobrar premio

La noche del 13 de septiembre Gregory Jarvis se encontraba, como de costumbre, en el bar Bluewater Inn en Caseville, EE. UU, cuando se enteró que había ganado la lotería de Michigan, ‘The Jack’.

Días después regresó al club e invitó unas copas a sus amigos pues, aunque no había reclamado los USD 45 mil por un problema con su seguro social, estaba emocionado por todo lo que haría con ese dinero.

Infortunadamente, esa sería la última vez que los trabajadores y clientes frecuentes del establecimiento verían Jarvis.

Una semana después, nadie sabía nada del ganador de la lotería. Los primeros días pensaron que estaba haciendo todos los trámites para reclamar el premio, otros creyeron que no volvería porque su vida había cambiado, pero quienes realmente lo conocían y se preocupaban por él sabían que algo malo había pasado.

Las sospechas comenzaron a ser ciertas cuando el jefe de Jarvis llegó al bar preguntando si sabían algo de él, pues no había ido a trabajar. Una situación que preocupó mucho más a sus conocidos.

