El fenómeno El Niño en América Latina restará 2% al PIB y podría ocasionar apagones

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Las proyecciones sobre el clima global anticipan un escenario complejo para la economía de los hogares y los servicios básicos en la región. El impacto directo del fenómeno El Niño en América Latina provocará una reducción acumulada de por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en un horizonte de tres años, de acuerdo con el informe especial presentado este lunes 21 de septiembre de 2026 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), según EFE. La mitad de ese retroceso económico se concentrará durante los primeros 12 meses de ocurrencia del evento.

Impacto productivo del fenómeno El Niño en América Latina

El deterioro de las actividades productivas repercutirá de manera directa en el presupuesto familiar. Este escenario derivado del fenómeno El Niño en América Latina podría incorporar hasta 4,8 millones de personas adicionales a la pobreza hacia finales de la década, en comparación con una proyección sin anomalías climáticas, según informó EFE.

Las estimaciones toman como base los modelos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que asignan una probabilidad superior al 90% de que el evento alcance una intensidad muy fuerte entre el otoño y el invierno boreal de 2026-2027, generando contracción económica generalizada, presiones inflacionarias y secuelas prolongadas.

Vulnerabilidad en matrices eléctricas y riesgo de apagones

Las elevadas temperaturas dispararán la demanda energética en urbes de alta densidad poblacional como Lima, São Paulo y Ciudad de México. Ante una menor disponibilidad de agua en las cuencas de los ríos, aumentará el riesgo de cortes en el servicio eléctrico y el encarecimiento de los costos operativos.

El diagnóstico técnico precisa que la región arrastra una marcada fragilidad estructural en el sector energético, ya que en múltiples países la generación hidroeléctrica supera el 70% de la matriz y más de la mitad del parque instalado sobrepasa los 30 años de antigüedad.

Caída pesquera histórica y amenazas a la producción marina

La actividad extractiva en el mar experimentará afectaciones severas. Los antecedentes de episodios pasados catalogados como “Súper El Niño” revelan desplomes notorios en las capturas pesqueras regionales, las cuales sufrieron caídas del 52,7% en el periodo 1972-1973 y del 26,9% en el ciclo 1997-1998.

La alteración de las temperaturas en el océano impactará de forma directa en los volúmenes de captura y en la disponibilidad de especies para consumo y exportación.

Sequías que golpearán las cosechas y la seguridad alimentaria

La alerta sobre el agro se sustenta en análisis de la FAO que sitúan en más del 70% las probabilidades de enfrentar sequías en los próximos meses, según EFE. La escasez de lluvias amenaza los cultivos del Corredor Seco Centroamericano, Colombia, Venezuela y naciones caribeñas como Cuba, República Dominicana y Haití.

Frente a este panorama, el organismo regional planteó 10 medidas estratégicas que incluyen la asignación de fondos de reserva, protección física de infraestructura, impulso a energías renovables complementarias y una gestión anticipatoria, al señalarse que enfrentar la emergencia tras su ocurrencia resulta considerablemente más costoso que prevenirla.

Te recomendamos