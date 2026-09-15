Cuatro países se unen para frenar los daños por fenómeno de El Niño 2026-2027

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

La articulación de acciones preventivas frente a posibles contingencias climáticas concentró la atención de las delegaciones de países andinos este lunes 14 de septiembre de 2026. Con el propósito de anticipar riesgos en poblaciones vulnerables y sectores productivos, los gobiernos de Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador concertaron una agenda técnica común dirigida a contener las amenazas vinculadas al fenómeno de El Niño 2026-2027.

Planes conjuntos frente al fenómeno de El Niño 2026-2027

El marco de cooperación se ejecuta a través del Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (Caprade), cuya presidencia pro témpore ejerce Ecuador por medio de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

El plan de trabajo conjunto involucra la voluntad política de las cuatro administraciones para estructurar mecanismos de alerta temprana, orientados a reducir la exposición de las comunidades a desbordamientos, sequías y variaciones drásticas del clima en el ciclo venidero.

Intercambio científico y vigilancia en pasos fronterizos

El convenio multilateral contempla la apertura de canales directos y continuos de comunicación interinstitucional para transferir reportes meteorológicos y análisis técnicos en tiempo real.

Esta coordinación se reforzará prioritariamente en las zonas limítrofes compartidas, garantizando acceso a datos oportunos que sustenten la toma de decisiones operativas y permitan responder coordinadamente ante eventualidades que superen la capacidad de respuesta o el territorio de una sola nación.

Protección de alimentos, infraestructura y servicios básicos

Carolina Lozano Haro, titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador, puntualizó que la meta primordial consiste en salvaguardar la vida humana y sus medios de sustento cotidianos.

La funcionaria remarcó que las disposiciones acordadas buscan preservar la seguridad alimentaria de las familias, resguardar las redes de infraestructura física, asegurar la continuidad de los servicios públicos esenciales y proteger los ecosistemas estratégicos ante las amenazas hidrometeorológicas compartidas.

Consolidación de protocolos de asistencia regional

La puesta en marcha de estas iniciativas apunta a consolidar un bloque de respuesta oportuna y cohesionada en la subregión. A través del fortalecimiento institucional del Caprade, los cuatro países buscan optimizar sus recursos logísticos, afianzar la cooperación transfronteriza y mitigar los perjuicios económicos y sociales que puedan registrarse a lo largo del periodo proyectado.

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