El camarón sería uno de los beneficiados por el fenómeno de El Niño en Ecuador

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Menos macarela y sardina, pero posiblemente más langostino y dorado. Así podría verse afectada la mesa de los ecuatorianos en los próximos meses, por el fenómeno de El Niño, según un reporte técnico difundido este sábado.

El calentamiento que preocupa al sector pesquero

El calentamiento del mar podría afectar la disponibilidad de varias especies pesqueras en Ecuador, según el último reporte publicado este sábado por el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-ERFEN). El informe señala que las condiciones cálidas asociadas con El Niño continúan fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial y podrían afectar especialmente las capturas de peces pequeños de aguas abiertas.

Solo durante la última semana, la temperatura superficial del mar alcanzó anomalías de hasta +2,9 °C en la región Niño 3.4, en el Pacífico Central, y +4,5 °C en la región Niño 1+2, en el Pacífico Oriental, frente a Ecuador y Perú, donde se concentra el mayor calentamiento. Los principales centros internacionales coinciden en que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses.

¿Qué especies se verían más afectadas por fenómeno de El Niño?

De mantenerse el calentamiento observado, podría verse afectada la disponibilidad de peces pelágicos pequeños como macarela, pinchagua, chuhueco y sardinas, con posibles reducciones importantes de captura. En los atunes, el bigeye podría disminuir entre 30% y 50%, mientras que el aleta amarilla tendería a desplazarse hacia aguas más profundas.

Y las beneficiadas por el fenómeno de El Niño

En cambio, estas condiciones podrían favorecer a otras especies. El atún barrilete podría aumentar su disponibilidad, mientras que el camarón marino y el dorado también podrían verse beneficiados. “Estas respuestas dependerán también del estado de las poblaciones y de la evolución del calentamiento”, señala el documento.

Lluvias en aumento hasta octubre

Con respecto a las lluvias, el comité indicó que, hasta el 2 de octubre, habrá una tendencia de mayor intensidad y recurrencia en el norte e interior de la región Costa, mayor probabilidad de precipitaciones en la Sierra, y mayor intensidad y distribución en la Amazonía. En Galápagos se prevé que solo se registren lluvias ocasionales.

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