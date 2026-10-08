Familias de seis cantones afrontan la emergencia en Esmeraldas por 90 días

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

La intensidad del temporal invernal obligó a adoptar medidas de excepción en la provincia costera. Tras soportar tres semanas ininterrumpidas de precipitaciones y desbordamientos de ríos, la declaratoria de emergencia en Esmeraldas rige formalmente por un periodo de 90 días en nivel tres, con la finalidad de viabilizar recursos y atender a 14 493 pobladores perjudicados hasta este jueves 8 de octubre de 2026.

Balance provincial ante la emergencia en Esmeraldas

La activación formal de la emergencia en Esmeraldas fue resuelta por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial y concentra sus efectos directos en seis cantones:

Muisne,

Eloy Alfaro,

Quinindé,

Esmeraldas,

Atacames y

Rioverde

Además de los miles de damnificados, el agua anegó y destruyó aproximadamente 1 700 hectáreas de cultivos. Los comités cantonales y provinciales mantienen sesiones este jueves 8 de octubre para estructurar el expediente que será elevado al COE nacional para su ratificación definitiva.

Daños en viviendas y afectaciones fluviales en Muisne y Esmeraldas

El cantón Muisne reporta uno de los escenarios más complejos, luego de que la crecida del río San Francisco arrastrara con su fuerza siete viviendas y destruyera otras cinco, obligando a los afectados a refugiarse con parientes o permanecer cerca de las orillas bajo riesgo de nuevos desbordamientos.

En la capital provincial, la salida de cauce del río Esmeraldas anegó 900 hogares en áreas urbanas y rurales; cuadrillas municipales realizan rellenos en calles de las islas Luis Vargas Torres y Prado Viteri.

En Muisne, el temporal con vientos y relámpagos encendió alarmas en la ciudad isla, río Canuto, Balsalito, Contreras, Vilsa, Guardurnal, Boca del Sucio, Palma Real y parroquias como San Gregorio y Daule, mientras que un rayo dejó sin luz a un sector de Las Palmas.

Reorientación de recursos y suspensión de eventos festivos

Como parte de las acciones prioritarias de respuesta institucional, el prefecto Diego Zambrano confirmó la suspensión de las actividades programadas para noviembre por las fiestas de provincialización, conservando en agenda únicamente la sesión solemne.

Dicha decisión permite redireccionar un rubro cercano a los 600 000 dólares para financiar trabajos de desazolve en ríos, brigadas de salud y coberturas de fumigación en sectores donde existe peligro de propagación de enfermedades por acumulación de lodo y agua estancada.

Incidentes adversos por lluvias en el territorio nacional

El impacto de las precipitaciones abarca a varias regiones del país. Reportes técnicos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos señalan que se registran 267 eventos por lluvias a escala nacional entre el 29 de agosto y la noche del 7 de octubre, divididos en 101 eventos abiertos y 166 cerrados.

Esmeraldas encabeza la cifra de emergencias abiertas con casi medio centenar de casos, por encima de Los Ríos y Guayas. Entre las 19:00 del 7 de octubre y las 07:00 de hoy se reportaron 11 eventos adicionales distribuidos en Montalvo, Babahoyo, Las Naves, Caluma, Santa Ana, Muisne, Quito, Cotacachi, Naranjito y el sector Molleturo en Cuenca.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué plazo tiene la emergencia en Esmeraldas y por qué se declaró?

Rige por 90 días bajo nivel 3 de emergencia.

La medida fue adoptada por el COE provincial tras tres semanas de lluvias continuas, desbordamientos de ríos y deslizamientos que afectaron viviendas y vías.

❓ ¿Cuántas personas y cultivos han sido afectados durante la emergencia en Esmeraldas?

Se registran 14.493 personas perjudicadas y alrededor de 1.700 hectáreas de cultivos destruidas.

El balance oficial coordinado por los organismos de socorro ubica los mayores perjuicios en sectores rurales de Muisne, Quinindé y la capital provincial.

❓ ¿Qué cantones concentran el impacto directo de la emergencia en Esmeraldas?

Los cantones Muisne, Eloy Alfaro, Quinindé, Esmeraldas, Atacames y Rioverde.

En estas jurisdicciones se han presentado crecidas fluviales; particularmente en Muisne, el río San Francisco arrastró siete casas y destruyó otras cinco.

❓ ¿Qué evento tradicional se suspendió para financiar la emergencia en Esmeraldas?

Las fiestas de provincialización de noviembre, manteniéndose únicamente la sesión solemne.

Se reasignarán aproximadamente USD 600.000 para atender a damnificados, realizar desazolve de afluentes y enviar brigadas médicas a zonas con agua estancada.

❓ ¿Cuántos eventos por lluvias permanecen abiertos a escala nacional y cómo figura la emergencia en Esmeraldas?

Existen 101 eventos abiertos a nivel nacional, siendo Esmeraldas la provincia con mayor cantidad de afectaciones activas.

Desde finales de agosto hasta la noche del 7 de octubre se contabilizaron 267 sucesos climatológicos en el país, reportándose también secuelas en Los Ríos, Guayas, Manabí y Bolívar.

Te recomendamos