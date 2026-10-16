Estos son los requisitos para enlistarse como especialista en el Ejército Ecuatoriano

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La Fuerza Terrestre abrió formalmente la convocatoria para incorporar profesionales civiles a sus filas a través del Ejército Ecuatoriano para el ciclo 2027. El llamamiento está orientado a hombres y mujeres con formación técnica, tecnológica o universitaria que busquen graduarse como oficiales especialistas en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) o como soldados especialistas en la Escuela de Formación de Soldados del Ejército Vencedores del Cenepa (Esforse). Las postulaciones y la entrega de carpetas virtuales se habilitaron en el sitio web institucional en la sección de Reclutamiento.
Los aspirantes que postulen a la Esmil para ingresar como oficiales especialistas deben acreditar título mínimo de tercer nivel de grado reconocido por la Senescyt, teniendo como edad límite 29 años, 11 meses y 30 días al momento de la incorporación. Quienes presenten título de cuarto nivel cuentan con una extensión excepcional de edad de hasta los 35 años.
Las especialidades requeridas para oficiales comprenden:
Para la escuela matriz de Ambato (Esforse), los postulantes deben poseer títulos de tercer nivel de grado, técnico o tecnológico superior reconocidos por la Senescyt, manteniendo una edad tope de hasta 29 años, 11 meses y 30 días a la fecha de ingreso.
El catálogo de áreas operativas para soldados especialistas incluye licenciaturas y tecnologías en:
enfermería (con examen de habilitación profesional si concluyeron estudios desde 2014),
Ambos institutos de formación establecen condiciones comunes de cumplimiento estricto:
El proceso selectivo contempla etapas de depuración con parámetros definidos:
La institución castrense remarcó que el llamamiento es meritocrático y transparente, sin intermediarios, convenios con centros preuniversitarios ni cobros irregulares externos.
❓ ¿Qué profesionales pueden ingresar al Ejército Ecuatoriano como especialistas?
Médicos, odontólogos, psicólogos clínicos, abogados, auditores, enfermeros, tecnólogos sanitarios, administrativos y músicos.
Las áreas universitarias y de cuarto nivel corresponden a la escuela de oficiales (Esmil en Quito), mientras que licenciaturas, técnicas y tecnologías aplican a la escuela de tropa (Esforse en Ambato).
❓ ¿Cuál es la edad máxima permitida en el reclutamiento de especialistas?
Hasta 29 años, 11 meses y 30 días para tercer nivel, y hasta 35 años para quienes acrediten cuarto nivel en la Esmil.
El cómputo del límite etario se evalúa de manera estricta a la fecha oficial de ingreso del aspirante al centro de formación castrense.
❓ ¿Qué experiencia laboral exige el Ejército Ecuatoriano a los postulantes?
Mínimo dos años de experiencia profesional desde el registro del título en la Senescyt.
El tiempo debe justificarse con mecanizados del IESS, contratos de trabajo, facturación, declaraciones ante el SRI o pasantías preprofesionales legales.
❓ ¿Cuáles son las estaturas mínimas exigidas en el Ejército Ecuatoriano?
160 centímetros para hombres y 155 centímetros para mujeres, medidos descalzos.
Esta medida rige por igual para los aspirantes a la Esmil y a la Esforse, evaluándose durante la fase de control físico y médico inicial.
❓ ¿Qué normativa aplica el Ejército Ecuatoriano respecto al uso de tatuajes?
Se autoriza un solo tatuaje no visible con el uniforme deportivo interior y con un diámetro máximo de 10 centímetros.
El grabado no puede ubicarse en rostro, cuello, manos o zonas descubiertas, y no debe contener mensajes vulgares, de odio, políticos, delictivos o contrarios a los principios militares.