Estos son los requisitos para enlistarse como especialista en el Ejército Ecuatoriano

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Fuerza Terrestre abrió formalmente la convocatoria para incorporar profesionales civiles a sus filas a través del Ejército Ecuatoriano para el ciclo 2027. El llamamiento está orientado a hombres y mujeres con formación técnica, tecnológica o universitaria que busquen graduarse como oficiales especialistas en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (Esmil) o como soldados especialistas en la Escuela de Formación de Soldados del Ejército Vencedores del Cenepa (Esforse). Las postulaciones y la entrega de carpetas virtuales se habilitaron en el sitio web institucional en la sección de Reclutamiento.

Requisitos y perfiles de oficiales en el Ejército Ecuatoriano

Los aspirantes que postulen a la Esmil para ingresar como oficiales especialistas deben acreditar título mínimo de tercer nivel de grado reconocido por la Senescyt, teniendo como edad límite 29 años, 11 meses y 30 días al momento de la incorporación. Quienes presenten título de cuarto nivel cuentan con una extensión excepcional de edad de hasta los 35 años.

Las especialidades requeridas para oficiales comprenden:

Medicina general y Odontología: Requieren certificado de medicina rural avalado por el Ministerio de Salud y el examen de habilitación profesional emitido por el organismo evaluador de la educación superior (para graduados desde 2014).

Requieren certificado de medicina rural avalado por el Ministerio de Salud y el examen de habilitación profesional emitido por el organismo evaluador de la educación superior (para graduados desde 2014). Psicología clínica: Título afín con enfoque en psicoterapia, adicciones o psicología forense.

Título afín con enfoque en psicoterapia, adicciones o psicología forense. Derecho: Profesionales con matrícula o carné del foro o colegio de abogados, orientados al ámbito constitucional, administrativo o penal.

Profesionales con matrícula o carné del foro o colegio de abogados, orientados al ámbito constitucional, administrativo o penal. Administración: Profesionales en contabilidad, auditoría y finanzas.

Carreras y condiciones para tropa especialista en la Esforse

Para la escuela matriz de Ambato (Esforse), los postulantes deben poseer títulos de tercer nivel de grado, técnico o tecnológico superior reconocidos por la Senescyt, manteniendo una edad tope de hasta 29 años, 11 meses y 30 días a la fecha de ingreso.

El catálogo de áreas operativas para soldados especialistas incluye licenciaturas y tecnologías en:

enfermería (con examen de habilitación profesional si concluyeron estudios desde 2014),

fisioterapia,

laboratorio clínico,

nutrición y dietética,

atención prehospitalaria o emergencias médicas,

bioquímica clínica y farmacéutica,

radiología,

contabilidad y tesorería,

secretariado ejecutivo y

música con dominio de instrumentos de viento como trompeta, trombón, clarinete, saxofón y barítono eufonio.

Estaturas, experiencia laboral y normativa de tatuajes

Ambos institutos de formación establecen condiciones comunes de cumplimiento estricto:

Nacionalidad y estatura: Ser ecuatoriano por nacimiento o por consanguinidad (con cinco años de residencia comprobable en este último caso). La talla mínima descalzo es de 160 centímetros para hombres y 155 centímetros para mujeres .

Ser ecuatoriano por nacimiento o por consanguinidad (con cinco años de residencia comprobable en este último caso). La talla mínima descalzo es de . Experiencia profesional: Acreditar al menos dos años de práctica laboral contabilizados a partir del registro del título en la Senescyt, sustentados con mecanizado del IESS, contratos, facturas, declaraciones al SRI o pasantías previas al título según la ley.

Acreditar al menos contabilizados a partir del registro del título en la Senescyt, sustentados con mecanizado del IESS, contratos, facturas, declaraciones al SRI o pasantías previas al título según la ley. Tatuajes: Se permite portar hasta un tatuaje que no exceda los 10 centímetros de diámetro y que no sea visible con el uniforme deportivo interior (pantaloneta, camiseta y medias tobilleras). Quedan expresamente prohibidos en cabeza, cuello, rostro, orejas, manos y piernas fuera de la zona permitida, así como motivos ofensivos, políticos, delictivos, adictivos o contrarios a los valores de la institución .

Se permite portar y que no sea visible con el uniforme deportivo interior (pantaloneta, camiseta y medias tobilleras). Quedan en cabeza, cuello, rostro, orejas, manos y piernas fuera de la zona permitida, así como motivos ofensivos, políticos, delictivos, adictivos o . Antecedentes: El postulante y sus parientes hasta el primer grado de consanguinidad no deben registrar antecedentes penales ni causas abiertas por delitos tipificados en el COIP.

Fases de selección y sistema de evaluación

El proceso selectivo contempla etapas de depuración con parámetros definidos:

Fase I (Inscripción y documentos): De carácter excluyente en línea. Fase II (Valoración médica y psicológica): Exámenes clínicos de especialidad, imagen, laboratorio, toxicología y salud mental; es de carácter excluyente. Fase III (Pruebas académicas): Evaluaciones teóricas enmarcadas en la especialidad profesional del postulante; aportan el 50% de la calificación final. Fase IV (Pruebas físicas): Rendición en un solo día con test de dos millas, flexión de codos, plancha isométrica (plank), natación (150 metros) y salto de decisión a 5 metros de altura (este último excluyente); aporta el 15%. Méritos: Calificación curricular de títulos y cargos desempeñados; representa el 20%. Pruebas de confianza: Exámenes de poligrafía, estrés de voz, psicológicos y socioeconómicos; de orden excluyente. Fase V (Entrevista personal): Diálogo formal con tribunales evaluadores junto a los padres o representantes, evaluando desenvolvimiento y personalidad; otorga el 15% restante.

La institución castrense remarcó que el llamamiento es meritocrático y transparente, sin intermediarios, convenios con centros preuniversitarios ni cobros irregulares externos.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué profesionales pueden ingresar al Ejército Ecuatoriano como especialistas?

Médicos, odontólogos, psicólogos clínicos, abogados, auditores, enfermeros, tecnólogos sanitarios, administrativos y músicos.

Las áreas universitarias y de cuarto nivel corresponden a la escuela de oficiales (Esmil en Quito), mientras que licenciaturas, técnicas y tecnologías aplican a la escuela de tropa (Esforse en Ambato).

❓ ¿Cuál es la edad máxima permitida en el reclutamiento de especialistas?

Hasta 29 años, 11 meses y 30 días para tercer nivel, y hasta 35 años para quienes acrediten cuarto nivel en la Esmil.

El cómputo del límite etario se evalúa de manera estricta a la fecha oficial de ingreso del aspirante al centro de formación castrense.

❓ ¿Qué experiencia laboral exige el Ejército Ecuatoriano a los postulantes?

Mínimo dos años de experiencia profesional desde el registro del título en la Senescyt.

El tiempo debe justificarse con mecanizados del IESS, contratos de trabajo, facturación, declaraciones ante el SRI o pasantías preprofesionales legales.

❓ ¿Cuáles son las estaturas mínimas exigidas en el Ejército Ecuatoriano?

160 centímetros para hombres y 155 centímetros para mujeres, medidos descalzos.

Esta medida rige por igual para los aspirantes a la Esmil y a la Esforse, evaluándose durante la fase de control físico y médico inicial.

❓ ¿Qué normativa aplica el Ejército Ecuatoriano respecto al uso de tatuajes?

Se autoriza un solo tatuaje no visible con el uniforme deportivo interior y con un diámetro máximo de 10 centímetros.

El grabado no puede ubicarse en rostro, cuello, manos o zonas descubiertas, y no debe contener mensajes vulgares, de odio, políticos, delictivos o contrarios a los principios militares.

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