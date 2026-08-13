Fuerzas Armadas convocan a jóvenes al servicio militar 2026

La Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas (Dirmov) convoca al acuartelamiento para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026. El llamado está dirigido a jóvenes de 18 a 21 años, con 11 meses y 30 días.

¿Cuándo será el acuartelamiento del servicio militar 2026?

El acuartelamiento tendrá lugar el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026.

La convocatoria está dirigida a jóvenes que tengan entre 18 y 21 años, con 11 meses y 30 días.

La campaña invita a los jóvenes a formar parte de las Fuerzas Armadas con el mensaje: “Acuartélate y forma parte de las Gloriosas Fuerzas Armadas”.

¿Dónde será el acuartelamiento de septiembre de 2026?

Las personas convocadas deberán acudir a las bases y centros de movilización de todo el país.

La convocatoria utiliza el lema “Vive el servicio militar” y presenta esta experiencia como “Una oportunidad de vida”.

¿Cómo registrarse para el servicio militar 2026?

Los jóvenes interesados pueden registrarse a través de www.dirmov.mil.ec.

El plazo para completar el registro llega hasta el 26 de septiembre de 2026, de acuerdo con la convocatoria.

La información corresponde a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas (Dirmov).

¿Qué autorización consta en la convocatoria?

La convocatoria incluye la referencia a la Autorización N.° 6013 del Consejo Nacional Electoral (CNE).

También incorpora la identificación de las Elecciones Seccionales y CPCCS 2027.

El llamado mantiene como mensaje central la invitación a los jóvenes para formar parte de las Fuerzas Armadas.