Fuerzas Armadas convocan a jóvenes al servicio militar 2026

La Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas (Dirmov) convoca al acuartelamiento para el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026. El llamado está dirigido a jóvenes de 18 a 21 años, con 11 meses y 30 días.
El acuartelamiento tendrá lugar el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026.
La convocatoria está dirigida a jóvenes que tengan entre 18 y 21 años, con 11 meses y 30 días.
La campaña invita a los jóvenes a formar parte de las Fuerzas Armadas con el mensaje: “Acuartélate y forma parte de las Gloriosas Fuerzas Armadas”.
Las personas convocadas deberán acudir a las bases y centros de movilización de todo el país.
La convocatoria utiliza el lema “Vive el servicio militar” y presenta esta experiencia como “Una oportunidad de vida”.
Los jóvenes interesados pueden registrarse a través de www.dirmov.mil.ec.
El plazo para completar el registro llega hasta el 26 de septiembre de 2026, de acuerdo con la convocatoria.
La información corresponde a la Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas (Dirmov).
La convocatoria incluye la referencia a la Autorización N.° 6013 del Consejo Nacional Electoral (CNE).
También incorpora la identificación de las Elecciones Seccionales y CPCCS 2027.
El llamado mantiene como mensaje central la invitación a los jóvenes para formar parte de las Fuerzas Armadas.