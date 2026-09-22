Acuartelamiento militar en Ecuador, requisitos y fecha límite en septiembre de 2026

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Dirección de Movilización de las Fuerzas Armadas (Dirmov) convocó a jóvenes de entre 18 y 21 años, 11 meses y 30 días, al segundo llamado del acuartelamiento militar voluntario de 2026. La jornada de presentación tendrá lugar el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en los centros de acuartelamiento habilitados en el país.

Los interesados deben cumplir previamente con el registro establecido por la Dirmov. La plataforma permite realizar la inscripción y obtener el turno para la presentación. El plazo para completar este trámite en línea termina el jueves 24 de septiembre de 2026. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres y contempla 5 000 cupos: 4 800 para varones y 200 para mujeres.

El registro y los turnos tienen una fecha límite

Los jóvenes que quieran participar en el proceso deben ingresar al sitio web de la Dirección de Movilización, www.dirmov.mil.ec, y realizar el registro correspondiente. La convocatoria también habilita la plataforma de Acuartelamiento Leva 2007 de la Dirmov para completar la inscripción y obtener el turno de presentación.

Los aspirantes deben imprimir el formulario de inscripción en línea una vez que obtengan el turno. Este documento forma parte de los requisitos establecidos para acudir a la jornada presencial.

La convocatoria señala que los participantes deben tener entre 18 y 21 años, 11 meses y 30 días. Por eso, antes de registrarse deben comprobar que se encuentran dentro del rango de edad establecido.

Entre los requisitos principales también constan una cédula de identidad vigente y una cuenta bancaria a nombre del aspirante.

La Dirmov organiza este proceso como parte del servicio militar 2026. La campaña utiliza el mensaje “Acuartélate y forma parte de las Gloriosas Fuerzas Armadas”. También emplea el lema “Vive el servicio militar” y presenta el proceso como “Una oportunidad de vida”.

La presentación será el 26 y 27 de septiembre

Después de completar el registro y obtener el turno, los convocados deberán acudir a los centros de acuartelamiento durante las fechas establecidas. La presentación física se desarrollará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026.

Los participantes deberán dirigirse a las bases y centros de movilización habilitados en diferentes puntos del territorio nacional. Las indicaciones proporcionadas durante el registro permitirán conocer el lugar al que corresponde acudir.

La información difundida por la Dirmov establece que el proceso corresponde al Acuartelamiento Leva 2007, segunda llamada. La jornada comenzará el sábado 26 de septiembre y continuará hasta el domingo 27 en los centros de acuartelamiento del país.

La convocatoria también incluye la referencia a la Autorización N.° 6013 del Consejo Nacional Electoral (CNE) y menciona las Elecciones Seccionales y CPCCS 2027.

Los jóvenes interesados deben completar el registro dentro del plazo previsto y revisar las instrucciones de la Dirmov para conocer cualquier indicación adicional relacionada con el proceso. Luego deberán presentarse en el centro que les corresponda durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.

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