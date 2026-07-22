El servicio militar voluntario inicia el acuartelamiento para la leva 2007

Este miércoles 22 de julio de 2026, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fijó el proceso de acuartelamiento para los jóvenes de la leva 2007. Las jornadas se realizarán a finales de septiembre de 2026 en distintas unidades militares del país.

La Base de Movilización Central convocó a los ciudadanos de esta leva, en su primera y segunda llamada, para cumplir con el Servicio Cívico Militar Voluntario.

Fechas y cronograma oficial de presentación

De acuerdo con la directiva emitida por el Comando Conjunto, las jornadas presenciales de acuartelamiento se llevarán a cabo durante un fin de semana específico.

Los días fijados para la recepción de los aspirantes son el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026. La atención en los recintos militares habilitados se desarrollará en horario continuo, desde las 07:00 hasta las 17:00.

Los jóvenes interesados deben acudir dentro de este rango establecido para cumplir con los filtros iniciales de ingreso y formalizar su situación en los centros asignados.

Puntos de concentración en Quito y el país

Para el desarrollo del proceso en la capital, la Dirección de Movilización determinó tres puntos estratégicos dentro del perímetro de unidades militares. El primer punto corresponde al Comando Logístico 25 “Reino de Quito”, ubicado en el sur de la ciudad, en el barrio El Pintado, sobre la avenida Mariscal Sucre.

El segundo punto habilitado es la Brigada de Infantería N.° 13 “Pichincha”, situada en el cantón Mejía, en la Panamericana Sur, kilómetro 32 y medio, en el sector de la Hacienda Aychapicho.

Adicionalmente, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército recibirá postulantes únicamente el día sábado 26 de septiembre en sus instalaciones ubicadas en la calle avenida Rodrigo de Chávez.

A escala nacional, el proceso se replicará en las diferentes bases y centros de movilización autorizados.

Requisitos previos y registro digital

Como parte de la planificación operativa, las Fuerzas Armadas habilitaron un canal digital obligatorio para los aspirantes. Los jóvenes deben realizar su registro previo a través del sitio web oficial de la institución, plataforma que estará disponible para receptar las inscripciones hasta el mismo 26 de septiembre de 2026.

Este registro en línea es un paso fundamental para agilizar la validación de datos de la leva 2007 antes de la presentación física en los cuarteles y centros de movilización militar designados en las distintas provincias del país.

Preguntas frecuentes sobre el acuartelamiento para la leva 2007

❓ ¿Cuándo se realizará el acuartelamiento militar para la leva 2007?

Las jornadas presenciales se llevarán a cabo el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre de 2026. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fijó estas fechas para recibir a los jóvenes en los centros de movilización y unidades militares autorizadas en todo el país.

❓ ¿Qué edad deben tener los aspirantes para participar en el proceso?

Deben tener entre 18 y 21 años, 11 meses y 30 días de edad. Este rango etario corresponde al cumplimiento de los parámetros establecidos para la incorporación de los ciudadanos pertenecientes a la leva convocada al Servicio Cívico Militar Voluntario.

❓ ¿Cuáles son los puntos militares habilitados en Quito para el acuartelamiento?

El Comando Logístico 25 “Reino de Quito”, la Brigada de Infantería N.° 13 “Pichincha” y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Estas instalaciones ubicadas en el sur de la capital y en el cantón Mejía y fueron designadas por la Dirección de Movilización para receptar a los aspirantes durante las fechas establecidas.

❓ ¿Cuál es el horario de atención en los centros militares durante los días de acuartelamiento?

La atención se cumplirá de forma continua desde las 07:00 hasta las 17:00. Los centros operativos operarán en ese intervalo horario durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre para facilitar el ingreso ordenado de los convocados.

❓ ¿Dónde deben registrarse los jóvenes interesados en cumplir el servicio militar?

El registro se realiza de manera obligatoria a través del portal web oficial www.dirmov.mil.ec. La plataforma digital de la Dirección de Movilización se mantiene habilitada para receptar los datos de los ciudadanos hasta el 26 de septiembre de 2026.