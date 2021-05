Los municipios deben aplicar las restricciones desde este viernes 21 de mayo

Redacción Ecuador (I)

Tras 28 días de toque de queda y confinamiento absoluto de fines de semana, los ecuatorianos de las 16 provincias se podrán movilizar sin restricciones para el feriado del 24 de mayo.

El estado de excepción, que rige desde el 23 de abril, se terminará este jueves 20 de mayo del 2021 y no se ampliará, porque el Comité de Operaciones de Emergencia nacional (COE) no pedirá uno nuevo al presidente Lenín Moreno.

Este anuncio fue hecho ayer (17 de mayo del 2021) por Juan Zapata, presidente de COE nacional, quien presentó un balance sobre el cuarto y último confinamiento absoluto de fin de semana.

Los resultados conseguidos son considerados positivos, comentó Zapata. Según él, este fue el primer fin de semana en el que todos los indicadores de mal comportamiento ciudadano bajaron.

“Esto es un logro de toda esta pandemia. Hemos entendido que es una causa común. ¿Por qué nos alegra tanto? Hemos demostrado al país que no se necesitan medidas extremas, como confinamiento total, que nos pidieron, para conseguir resultados alentadores. Es una gran conclusión que sacamos”.

Sin embargo, “tampoco debe haber un triunfalismo, porque la pandemia continúa y la normalidad no existe”.

Aseguró que es la primera vez, desde que se inició la pandemia, que la tasa de reproducción está por debajo de 1 en todas las provincias. Como consecuencia, las 16 provincias están con bajo riesgo de contagio.

En el aspecto sanitario también hay resultados favorables. Ricardo Vizueta, subsecretario nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud, dijo que hay una tendencia a mejorar el control de la pandemia. El porcentaje de ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y en hospitalización se ha reducido.

Sin embargo, pidió seguir con las medidas de prevención, como mantenerse en el domicilio, sino hay necesidad de salir y evitar las fiestas y reuniones familiares.

Con la terminación del estado de excepción se habilitan la movilidad humana y los derechos de reunión y asociación en Guayas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Loja, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Cotopaxi y Tungurahua.

De esa manera, los carros particulares pueden circular libremente, pero los municipios y los COE cantonales tomarán la posta de los controles.

Zapata indicó que los COE cantonales deben definir qué medidas adoptarán desde el viernes, para que el sector turístico, como hoteleros y negocios afines, planifique este feriado, que empezará el sábado por los 199 años de la Batalla de Pichincha.

Las competencias de los municipios están relacionadas con áreas sensibles de la pandemia, como el control del buen uso del espacio público en cuanto a aglomeraciones, comercio autónomo, funcionamiento de playas, consumo de bebidas alcohólicas en las calles, la regulación de las actividades económicas, con aforos; la apertura o no de los bares, discotecas y otros centros de diversión nocturna y tolerancia; y el tránsito y transporte público cantonal.

La recomendación del COE nacional es que los ayuntamientos no levanten al 100% las restricciones, sobre todo por el feriado. Por ejemplo, que haya controles en las playas, para medir aforos, establecer horarios y vigilar que no haya aglomeraciones y que se respeten las medidas de bioseguridad . “Los COE tienen que seguir en la misma línea, no pueden retroceder con los controles”, insistió.

El COE nacional, en cambio, tomará medidas sobre ejes viales estatales, salud, teletrabajo, educación y la seguridad pública. Las decisiones se darán a conocer estos días.