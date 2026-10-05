Ecuador se acerca a la compra de medicinas a India y define los tiempos

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

El Gobierno de Ecuador prevé concretar en las próximas semanas la compra de medicamentos a India para abastecer la red pública de salud. Este lunes 5 de octubre de 2026, el secretario general de Administración Pública, José Julio Neira, explicó que las negociaciones entraron en su fase final y detalló cómo funcionará la distribución de los fármacos en el país.

Ecuador podría firmar esta semana el acuerdo para comprar medicinas a India

Neira señaló, en una entrevista con Radio Centro, que la firma del acuerdo podría concretarse esta semana. Las conversaciones entre Ecuador e India se desarrollaron durante varios meses.

Autoridades ecuatorianas también mantuvieron reuniones con representantes de India como parte del proceso. Neira mencionó un encuentro durante la visita del presidente Daniel Noboa a Nueva York, donde las partes abordaron la compra de medicamentos.

Según el funcionario, después de la firma, Ecuador prevé concretar la adquisición durante las próximas semanas.

Gobierno prepara la distribución de medicamentos en la red pública

La operación forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar el abastecimiento de medicinas en los establecimientos públicos de salud.

El esquema contempla la participación del Ministerio de Salud Pública, la empresa pública AIL E.P. y compañías privadas relacionadas con almacenamiento y distribución.

Neira explicó que el sector privado intervendrá en la cadena logística, mientras AIL E.P. asumirá funciones relacionadas con la distribución nacional.

La planificación apunta a garantizar medicamentos para más de 1 793 centros médicos del Ministerio de Salud Pública. El Gobierno también prepara mecanismos para mejorar el control de los inventarios.

Daniel Noboa se refiere a los controles de las medicinas de India

El presidente Daniel Noboa sostuvo que los medicamentos que Ecuador prevé comprar a India cumplen estándares reconocidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA.

Según el mandatario, existen procesos de aprobación bajo esos parámetros. Noboa también señaló que el Gobierno desarrolla sistemas para fortalecer el control de inventarios y coordinar con empresas privadas el almacenamiento, transporte y entrega de las medicinas.

Industria ecuatoriana pidió participar en el abastecimiento de medicamentos

El anuncio de la compra internacional ocurre después de pronunciamientos de organizaciones vinculadas con el sector.

En mayo de 2026, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) pidió que el Gobierno considere a la industria nacional dentro de las alternativas para abastecer al sistema público.

La organización sostuvo que los laboratorios ecuatorianos cuentan con capacidad para producir y suministrar parte de los medicamentos que requiere el sistema sanitario.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Salud y Defensa (CONSADE) solicitó que los medicamentos procedentes de India cuenten con certificaciones y controles para verificar su calidad, seguridad y eficacia.

La organización pidió especial atención a los fármacos destinados a pacientes con enfermedades catastróficas. También solicitó que AIL E.P. ejecute las compras y entregas sin retrasos que puedan afectar el acceso a los tratamientos.

El Gobierno mantiene como plazo esta semana para la posible firma del acuerdo. La compra de los medicamentos quedaría para las semanas posteriores.

Con información de El Diario Manabí

Compra de medicamentos a la India; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo podría Ecuador concretar la compra de medicamentos a India? Ecuador prevé concretar la adquisición durante las próximas semanas, después de la firma del acuerdo.

Contexto: El Gobierno mantiene esta semana como plazo para la posible firma. La compra quedaría para las semanas posteriores. ❓ ¿A cuántos centros médicos llegarían los medicamentos? La planificación apunta a garantizar medicamentos para más de 1 793 centros médicos del Ministerio de Salud Pública.

Contexto: La operación forma parte de la estrategia gubernamental para reforzar el abastecimiento de medicinas en la red pública. ❓ ¿Quiénes participarán en la distribución de los medicamentos? Participarán el Ministerio de Salud Pública, AIL E.P. y empresas privadas vinculadas con almacenamiento y distribución.

Contexto: José Julio Neira explicó que el sector privado intervendrá en la cadena logística y AIL E.P. asumirá funciones relacionadas con la distribución nacional. ❓ ¿Qué dijo Daniel Noboa sobre la calidad de las medicinas de India? Noboa sostuvo que los medicamentos previstos para la compra cumplen estándares reconocidos por la FDA de Estados Unidos.

Contexto: El Presidente señaló que existen procesos de aprobación bajo esos parámetros. ❓ ¿Cómo controlará el Gobierno los medicamentos adquiridos? El Gobierno prepara mecanismos para fortalecer el control de inventarios.

Contexto: Noboa también señaló que se desarrollan sistemas para coordinar con empresas privadas el almacenamiento, transporte y entrega de las medicinas. ❓ ¿Qué pidió la industria farmacéutica ecuatoriana? La ALFE solicitó que el Gobierno considere a la industria nacional entre las alternativas para abastecer al sistema público.

Contexto: La organización sostuvo que los laboratorios ecuatorianos tienen capacidad para producir y suministrar parte de los medicamentos que necesita el sistema sanitario. ❓ ¿Qué controles pidió CONSADE para las medicinas procedentes de India? CONSADE solicitó certificaciones y controles que permitan verificar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

Contexto: La organización pidió especial atención para los fármacos destinados a pacientes con enfermedades catastróficas. ❓ ¿Qué pidió CONSADE sobre la compra y entrega de los medicamentos? La organización solicitó que AIL E.P. ejecute las compras y entregas sin retrasos.

Contexto: CONSADE advirtió sobre demoras que puedan afectar el acceso de los pacientes a sus tratamientos.

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