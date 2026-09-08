Gobierno invirtió más de 11 millones de dólares en la compra de medicamentos para hospitales

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública, informó este martes 8 de septiembre de 2026 que invirtió más de 11 millones de dólares en la compra de medicamentos e insumos médicos, que son distribuidos en hospitales y centros de salud.

Los 11 millones de dólares en compra de medicamentos del Gobierno y su distribución en hospitales

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió más de 81 millones de unidades de medicamentos y dispositivos médicos durante las últimas cinco semanas, con una inversión superior a 11 millones de dólares, informó el Gobierno.

De ese total, 44 millones de unidades ya fueron entregadas a los establecimientos de salud.

Las unidades restantes se distribuyen progresivamente en aproximadamente 2 100 hospitales y centros de salud de las 24 provincias, de acuerdo con una programación técnica basada en las necesidades reportadas en cada territorio.

¿Qué medicamentos e insumos recibió el MSP?

Entre los productos recibidos constan antibióticos, antimicrobianos, antivirales, analgésicos, antiinflamatorios y anestésicos.

También se incluyen tratamientos oncológicos e inmunomoduladores, medicamentos para terapias biológicas y fármacos destinados a enfermedades hematológicas y cardiovasculares.

El MSP también recibió dispositivos médicos para áreas prioritarias como emergencia, cirugía, cuidados intensivos, neonatología, obstetricia, hospitalización y atención especializada.

¿Cómo se distribuyen los medicamentos?

Los productos son recibidos y verificados en la Bodega Central del MSP, ubicada en El Beaterio, en Quito. En este lugar se concentra la medicina adquirida y se organizan los despachos hacia las direcciones provinciales y los responsables de su distribución.

Según la información oficial, la programación de los envíos toma en cuenta las necesidades reportadas por los establecimientos y las condiciones logísticas de cada territorio.

Actualmente, la Bodega Central opera a su máxima capacidad logística para acelerar los procesos de recepción, verificación y despacho de los medicamentos y dispositivos médicos.

¿Cuántos medicamentos llegaron en agosto y septiembre?

Durante agosto de 2026, el MSP recibió 46 millones de unidades de medicamentos, con una inversión superior a 10 millones de dólares.

Posteriormente, entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre, se sumaron más de 35 millones de unidades de medicamentos y dispositivos médicos, valoradas en 1,1 millones de dólares.

En total, estas entregas forman parte del abastecimiento que el Gobierno busca distribuir entre los establecimientos de salud del país.

El proceso se realiza bajo la dirección del ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, y la viceministra de Gobernanza de la Salud, Wendy Gavica, quienes, según el Gobierno, realizan inspecciones en establecimientos de distintas provincias y recogen requerimientos de médicos y ciudadanos.

El MSP señaló que continuará con la distribución progresiva de los productos para atender las necesidades identificadas en territorio y mantener la continuidad de los servicios de salud.

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