Nuevo Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos en el Ecuador

El Ministerio de Salud Pública aprueba una actualización clave para ampliar el acceso a tratamientos farmacológicos y medicamentos básicos y optimizar la gestión sanitaria en el país.

El Consejo Nacional de Salud (CONASA), liderado por el ministro Juan Carlos Aveiga, dio luz verde al nuevo Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, un documento técnico fundamental para normar los fármacos esenciales disponibles en el Sistema Nacional de Salud del Ecuador. Esta Décima Segunda Revisión entrará en vigor a partir de su publicación oficial en el Registro Oficial durante este 2026.

Ampliación del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos

Mediante esta actualización impulsada por la administración del presidente Daniel Noboa, el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos incorpora un total de 512 principios activos.

Esta cifra supera a los 494 componentes establecidos previamente en la Décima Primera Revisión del año 2023.

Impacto en tratamientos oncológicos y patologías

La ampliación del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos busca ofrecer soluciones concretas para el cuidado de pacientes con cáncer y otras enfermedades que requerían atención prioritaria. Además de incorporar nuevos elementos, esta revisión contempla modificaciones específicas, exclusiones necesarias e indicaciones ampliadas dentro del sistema farmacéutico nacional.

Eficiencia y optimización de recursos públicos

El ministro Juan Carlos Aveiga destacó que esta medida busca consolidar una estructura sanitaria más eficiente y justa. El objetivo principal es optimizar el destino de los recursos del Estado, maximizar el beneficio para los pacientes y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud pública.

Nueva política para el talento humano en salud

Durante la misma jornada, el CONASA aprobó la Política Nacional de Recursos Humanos en Salud para el periodo 2026-2030. Evelyn Montenegro, subsecretaria de Rectoría, explicó que se trata de un marco inédito en el país destinado a mejorar la planificación, la gestión interinstitucional y la formación profesional junto a las Instituciones de Educación Superior.

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