Ministro de Salud anuncia cambio de gerentes de hospitales y habla sobre la compra de medicamentos a la India

El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, anunció el cambio de todos los gerentes de los hospitales públicos de Ecuador y habló sobre la compra de medicinas a la India, este martes 21 de julio de 2026.

Cambio de gerentes de hospitales y lo que ocurre con la compra de medicamentos a la India, según el Ministro de Salud

Juan Carlos Aveiga, ministro de Salud, señaló que el reemplazo de gerentes en hospitales públicos busca abordar problemas de corrupción que han afectado la entrega de medicamentos y el reparto de ganancias en el sistema hospitalario.

Aveiga manifestó que: “todos los días se reciben llamadas o mensajes para ubicar personas en los hospitales”.

Creación de la Empresa Pública de Abastecimiento

Como parte de las soluciones propuestas a los problemas de corrupción, Aveiga ratificó la creación de la Empresa Pública de Abastecimiento, Infraestructura y Logística en Salud.

Esta entidad se enfocará en mejorar la gestión y distribución de medicamentos, así como en optimizar los recursos disponibles para el sector salud.

Compra de medicamentos a India

Sobre la compra de medicamentos a la India, el Ministro de Salud manifestó que está revisando, “estamos trabajando fuertemente para hacer nuestra primera compra”. “Todavía no tengo una fecha, todavía estoy en investigaciones”, agregó Aveiga.

Operativos contra la corrupción

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que se expondrán los nombres de quienes intenten influir en el sistema. Además, se realizarán operativos en las farmacias cercanas a los hospitales públicos para controlar actos de corrupción relacionados con los medicamentos.

Contexto

Con estas medidas, el Gobierno busca mejorar la calidad del servicio en los hospitales públicos.

El presidente Daniel Noboa anunció, durante su Informe a la Nación, que Ecuador realizará una compra directa y masiva de medicamentos a India, como lo señaló EL COMERCIO, el pasado 24 de mayo de 2026.

Esta adquisición de gobierno a gobierno busca abastecer los hospitales públicos y evitar intermediarios, dijo.

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