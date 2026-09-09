Crece un 20% abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en 16 centros del país

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

La provisión de recursos sanitarios entra en una fase de seguimiento técnico en la red pública de salud este miércoles 9 de septiembre de 2026. A través de la denominada Operación Salud en Territorio, las autoridades sanitarias establecieron compromisos obligatorios para elevar hasta en un 20 % el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en 16 establecimientos asistenciales distribuidos en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí y Chimborazo, fijando cronogramas específicos de ejecución y responsables directos.

Metas de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos

La estrategia se estructuró tras recorridos efectuados entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre por el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, y la viceministra de Gobernanza de la Salud, Wendy Gavica.

Durante las inspecciones se determinó que cada dependencia intervenida deberá presentar informes obligatorios de avance en plazos de entre 15 y 21 días para comprobar el cumplimiento de las medidas dispuestas.

La cartera de Estado busca que este esquema de monitoreo presencial identifique los nudos críticos en bodegas y farmacias para canalizar soluciones directas hacia los pacientes.

Intervenciones en casas de salud de Manabí

En el ámbito hospitalario manabita, las revisiones se centraron en infraestructura y equipamiento crítico. En el Hospital Básico de Jipijapa se inspeccionaron las instalaciones de laboratorio, farmacia, quirófano, sala de partos y bodega, constatando la operatividad de dos cunas de calor radiante recién incorporadas y gestionando equipamiento adicional para el área quirúrgica.

Paralelamente, en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, la delegación técnica evaluó el desempeño y las condiciones de la unidad de cuidados intensivos, el centro obstétrico, el bloque de quirófanos, imagenología, laboratorio clínico y farmacia.

Acciones en Guayas y control de vacunas

En la provincia del Guayas, las tareas abarcaron unidades de primer nivel y hospitales de mayor complejidad. En los centros de salud de Puerto Hondo, Chongón y Buijo se definieron cuotas de provisión junto a planes de mantenimiento correctivo y renovación del instrumental odontológico, mientras que en los hospitales General Guasmo Sur y Especializado Matilde Hidalgo de Prócel se trazaron correctivos para optimizar su capacidad operativa.

Asimismo, la inspección en el Banco Provincial de Vacunas fiscalizó el stock de más de 396 000 dosis biológicas y 903 000 jeringas, verificando la climatización y los protocolos de la cadena de frío. En La Aurora Tipo A se fijó un incremento gradual de fármacos y en Santa Lucía se priorizó la climatización de preparto y posparto.

Medidas en Pichincha y Chimborazo

En territorio pichinchano, las directrices recayeron sobre el Centro de Salud Juan Pío XII, donde se ordenó la sustitución de aparatos obstétricos, el cambio de sets diagnósticos y la reorganización del personal sanitario.

Por su parte, en Chimborazo, las acciones se focalizaron en los hospitales Pediátrico Alfonso Villagómez, Geriátrico Dr. Bolívar Argüello y General Docente Riobamba para agilizar la entrega de fármacos y la circulación de pacientes, complementadas con mejoras en farmacia y bodegas en el Centro de Salud N.° 1 y levantamiento de requerimientos de diagnóstico en el Centro de Salud N.° 3.

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