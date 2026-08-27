Controlan gran incendio forestal en el cerro Putzalahua, provincia de Cotopaxi

Los equipos de socorro de la provincia de Cotopaxi lograron contener el incendio forestal en el cerro Putzalahua, en el cantón Latacunga, luego de extensas jornadas de combate desarrolladas desde la noche del miércoles 26 y la madrugada de este jueves 27 de agosto de 2026.

Las brigadas operativas y el personal municipal permanecen desplegados en el terreno para sofocar puntos calientes y contener reactivaciones originadas por el viento y las condiciones climáticas.

Labores frente al incendio forestal en el cerro Putzalahua

Las tareas de mitigación movilizaron a 51 bomberos pertenecientes a los cuerpos de bomberos de Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí.

Para apoyar la logística en la montaña, el contingente municipal trasladó maquinaria pesada que incluye una retroexcavadora, cuatro camiones, tres tanqueros y un equipo de 30 personas de las direcciones de Obras Públicas, Agua Potable, Ambiente y Gestión del Agua, quienes abren trochas y caminos para permitir el paso de los vehículos cisterna hacia las pendientes de difícil acceso.

Evaluación técnica y afectación preliminar de hectáreas

La Dirección de Ambiente de Latacunga inició la inspección sobre un polígono de 123 hectáreas para determinar el daño exacto en la flora y fauna local.

Mauricio Castro, titular de esa dependencia, indicó que los cálculos preliminares estiman una afectación de aproximadamente 14 hectáreas, cifra sujeta a ratificación tras la finalización del peritaje ambiental.

Una vez cuantificadas las pérdidas, se coordinará un plan de reforestación con especies nativas para rehabilitar el ecosistema.

Condiciones climáticas y riesgo de reactivaciones

A pesar de haberse reportado un control cercano al 98 % en horas de la mañana, la presencia de vientos, temperaturas de hasta 20,5 °C y un índice de radiación ultravioleta de nivel 11 previsto por el Inamhi generaron nuevos focos de humo hacia las 14:00.

Ante la presencia de humo en el ambiente, las autoridades locales recomendaron a los pobladores de los sectores aledaños mantener ventanas cerradas y protegidas.

Resoluciones del COE Parroquial y acciones legales

Tras la contención del fuego, se activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Parroquial para adoptar medidas frente al evento.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, informó que entre las resoluciones acordadas consta el inicio de acciones legales para la investigación correspondiente del siniestro, la permanencia de los equipos en el territorio para mejorar los accesos viales y el cruce de datos catastrales para determinar la expansión de la frontera agrícola y siembras cerca de las antenas.

Asimismo, se hizo un llamado urgente a los concejales municipales para concluir el trámite normativo sobre la declaración del Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) mediante la ordenanza respectiva.

Investigación de causas y flagelos simultáneos en la provincia

El jefe de la Brigada de Bomberos de Latacunga, Ángel Baño, señaló preliminarmente que las llamas se habrían originado en un área boscosa de la parte alta del monte, sin que hasta el momento existan causas oficiales o personas identificadas.

De manera paralela, las unidades de bomberos de la provincia atendieron otros eventos de magnitud reportados de forma simultánea en las zonas de Colatoa, Aláquez y los Ilinizas.

Preguntas frecuentes sobre el gran incendio forestal en el cerro Putzalahua en la provincia de Cotopaxi

❓ ¿Qué instituciones combatieron el incendio en el cerro Putzalahua?

Cuerpos de bomberos de Latacunga, Pujilí, Salcedo y Saquisilí, junto con maquinaria del Municipio de Latacunga.

Al menos 51 bomberos y 30 técnicos municipales trabajaron desde la noche del miércoles y madrugada del jueves.

❓ ¿Cuál es el cálculo preliminar del área afectada por las llamas?

Alrededor de 14 hectáreas dentro de un polígono de inspección de 123 hectáreas.

La Dirección de Ambiente de Latacunga realiza peritajes técnicos para determinar los daños en flora y fauna.

❓ ¿Qué factores climáticos complicaron las labores de extinción?

Vientos fuertes, temperaturas de hasta 20,5 °C y radiación UV en nivel 11.

Las condiciones atmosféricas generaron reactivaciones y columnas de humo durante la tarde del jueves.

❓ ¿Qué otros sectores de Cotopaxi registraron incendios forestales simultáneos?

Las zonas de Colatoa, Aláquez y los Ilinizas.

Los bomberos de la provincia tuvieron que distribuir recursos para atender varios flagelos en la misma jornada.

❓ ¿Qué acciones de recuperación se implementarán en la zona afectada?

Planes de silvicultura y reforestación con flora nativa.

La Dirección de Ambiente y la Unidad de Riesgos del GAD Latacunga coordinan la restauración de las áreas dañadas.

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