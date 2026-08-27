Prisión preventiva para presunto causante de incendio forestal en Quito

Un juez dictó prisión preventiva para el ciudadano señalado como presunto cuasante de un incendio forestal registrado en el sector de Monjas, en Quito, el 26 de agosto, informó este jueves 27 de agosto de 2026 el Cuerpo de Bomberos de Quito. El fuego consumió más de 1 200 metros cuadrados de vegetación.

La captura y la audiencia del presunto causante de un incendio forestal en Quito que recibió prisión preventiva

La captura del sospechoso se produjo luego de una denuncia realizada por ciudadanos del sector. La Policía Nacional intervino y trasladó al detenido a la Unidad de Flagrancia, donde el equipo legal de Bomberos Quito presentó la denuncia junto con los informes correspondientes.

La audiencia se realizó este jueves 27 de agosto de 2026. Durante la diligencia, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra el ciudadano detenido por su presunta participación en el incendio forestal.

La jueza de Garantías Penales dispuso que el proceso continúe mediante una instrucción fiscal de 30 días y dictó prisión preventiva para el procesado.

Incendio forestal en Monjas consumió más de 1 200 metros cuadrados

El incendio ocurrió el miércoles 26 de agosto en el sector de Monjas, en Quito. De acuerdo con Bomberos Quito, las llamas afectaron más de 1 200 metros cuadrados de vegetación.

La institución señaló que la captura fue posible tras la alerta de moradores del sector, quienes denunciaron el hecho ante las autoridades.

El equipo legal de Bomberos Quito acudió a la Unidad de Flagrancia para presentar la denuncia y entregar los informes relacionados con el incendio.

Investigación continuará durante 30 días

Con la formulación de cargos y la disposición de prisión preventiva, la investigación fiscal continuará durante el período establecido para la instrucción fiscal.

Durante este tiempo deberán desarrollarse las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del incendio y la responsabilidad que pudiera tener el procesado.

Bomberos Quito señaló que continuará con las acciones destinadas a la protección de la ciudadanía, la naturaleza y la vida, en coordinación con las instituciones competentes.

La entidad también hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la vigilancia y denunciar oportunamente situaciones que puedan generar incendios forestales.

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