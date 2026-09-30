Cinco trabajadores fueron arrastrados por el río Bulubulu; tres cuerpos fueron recuperados

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Una creciente repentina del río Bulubulu sorprendió a un grupo de trabajadores que regresaba de sus labores en una camioneta, en La Troncal, el 29 de septiembre de 2026. El aumento del caudal ocurrió cuando los empleados intentaban mover el vehículo, que había quedado varado cerca de la orilla debido a un desperfecto mecánico.

Cinco trabajadores fueron arrastrados por la corriente y, tras las primeras labores de búsqueda, tres cuerpos fueron recuperados. Dos personas continúan desaparecidas. El hecho quedó registrado en un video que circuló en redes sociales y muestra cómo el agua cubrió por completo la camioneta en la que se movilizaban.

La creciente sorprendió a los trabajadores

Los trabajadores son originarios de Guayaquil y se encontraban en el sector cercano a Cochancay para instalar una tubería en un reservorio. Según el testimonio de uno de los empleados que logró sobrevivir, el grupo había cruzado el río sin inconvenientes cuando se dirigió hacia el lugar para cumplir con sus labores.

El problema ocurrió al momento de regresar. La camioneta que transportaba a los trabajadores sufrió un desperfecto mecánico y quedó varada cerca de la orilla del río Bulubulu. Los empleados intentaron empujar el vehículo para sacarlo del lugar.

Mientras realizaban esa maniobra, el nivel del agua aumentó de manera repentina. La corriente alcanzó a los trabajadores y los arrastró. El sobreviviente relató lo ocurrido y describió la rapidez con la que se produjo el aumento del caudal: “En dos segundos el agua nos levantó”.

El Cuerpo de Bomberos de La Troncal recibió la alerta cerca de las 16:00 del martes 29 de septiembre. Cuando los rescatistas llegaron al sitio, encontraron a varias personas que habían conseguido ponerse a salvo en las orillas.

Los socorristas también localizaron a un trabajador que permanecía atrapado en medio de la corriente. El hombre se había aferrado a la camioneta y los bomberos lograron ponerlo a salvo.

Sin embargo, en ese momento no pudieron localizar a cinco personas. Por ello, los equipos de emergencia activaron las labores de búsqueda para encontrar a los trabajadores que habían sido arrastrados por el río.

Tres cuerpos fueron recuperados

Las tareas de búsqueda continuaron durante la noche del 29 de septiembre. Un vocero de la Dirección de Seguridad Ciudadana del Municipio de La Troncal explicó que los equipos trabajaron hasta altas horas para localizar a las víctimas.

Antes de terminar esa jornada, los rescatistas encontraron un cuerpo aproximadamente a dos o tres kilómetros del sitio donde ocurrió el accidente. La búsqueda continuó durante la mañana del 30 de septiembre.

Durante esas labores, las autoridades localizaron dos cadáveres más. Con estos hallazgos, tres de los cinco trabajadores reportados como desaparecidos fueron encontrados sin vida. Dos personas todavía permanecen desaparecidas y los equipos continúan con las labores de búsqueda y recuperación.

El vocero de la Dirección de Seguridad Ciudadana señaló que las condiciones de la zona llevaron a solicitar el apoyo de más personal de Bomberos para continuar con las tareas. Los equipos deben mantener la búsqueda en el río y sus alrededores para localizar a las dos personas que todavía no han sido encontradas.

El accidente ocurrió en medio de un pronóstico que advertía lluvias más intensas en la región Costa debido al fenómeno de El Niño. La creciente del Bulubulu sorprendió a los trabajadores mientras intentaban retirar la camioneta de la zona cercana a la orilla. El aumento del nivel del agua ocurrió en pocos segundos y provocó que cinco empleados fueran arrastrados por la corriente.

Cinco trabajadores que intentaban sacar una camioneta del río Bulubulu, en La Troncal, #Cañar, fueron arrastrados por una creciente repentina este 29 de septiembre. Videos: cortesía. Detalles 👇 pic.twitter.com/FIo7YMa4fa — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) September 30, 2026

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