Celec EP identifica 33 centrales eléctricas con riesgo por El Niño y activa plan para proteger la infraestructura

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) activó un plan nacional para proteger la infraestructura del sistema eléctrico frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Este documento, denominado Plan General de Emergencias y Contingencias, identifica riesgos para 33 centrales de generación, subestaciones y líneas de transmisión, concentrándose principalmente en la región Costa, donde históricamente se han registrado las mayores afectaciones por lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

Estrategias preventivas y protocolos de respuesta

La estrategia contempla medidas preventivas antes de la temporada invernal y protocolos de respuesta para mantener la continuidad del servicio eléctrico. Celec EP se basa en los eventos de El Niño registrados entre 1972 y 1973, 1982 y 1983, y 1997 y 1998, cuando las mayores afectaciones ocurrieron en zonas ubicadas por debajo de los 1 500 metros sobre el nivel del mar.

Según Celec EP, Ecuador cuenta con 17 centrales hidroeléctricas, 49 termoeléctricas y una central eólica, que en conjunto suman una potencia nominal de 6 802,42 megavatios (MW), con datos actualizados a agosto de 2025. Las hidroeléctricas representan la principal fuente de generación del país, con 4 721,78 MW, equivalentes al 69,41 % de la capacidad instalada.

Diagnóstico sobre vulnerabilidad en el Litoral

El diagnóstico incluido en el plan señala que el Litoral es la zona con mayor exposición a inundaciones. Esto se debe a factores como la presencia de extensas planicies cercanas a los ríos, acumulación de sedimentos y taponamiento de cauces, que reducen la capacidad de drenaje y favorecen los desbordamientos.

Como parte de la fase de preparación, Celec ejecutará mantenimiento de infraestructura civil, monitoreo geológico en centrales de generación, campamentos y vías de acceso. Además, verificará el estado operativo de los generadores de emergencia antes del inicio de la temporada lluviosa y actualizará los procedimientos para detener y restablecer la operación de las plantas en caso de emergencia.

Afectaciones potenciales en centrales hidroeléctricas

El plan identifica posibles afectaciones para doce de las diecisiete centrales hidroeléctricas del país. En las centrales Marcel Laniado y Baba, administradas por la Unidad de Negocio Hidronación, se advierte el riesgo de inundaciones en accesos e infraestructura debido al incremento de caudales. También se considera que grandes deslizamientos podrían generar olas que comprometan la seguridad de las presas.

Otras diez hidroeléctricas presentan amenazas por deslizamientos, movimientos de tierra, flujos de lodo e inundaciones. Entre ellas constan Mazar, Molino, Sopladora y Minas San Francisco; Delsitanisagua; el Complejo Toachi-Pilatón; además de Coca Codo Sinclair y Manduriacu.

Riesgos en centrales termoeléctricas

El análisis también contempla posibles afectaciones para al menos 21 centrales termoeléctricas. Las centrales Gonzalo Zevallos, Aníbal Saltos, Álvaro Tinajero y otras presentan un nivel medio a alto frente a inundaciones y un riesgo alto por deslizamientos. En particular, la central TG1 de Miraflores destaca por el riesgo del ingreso de agua marina durante eventos extremos.

Vulnerabilidad en subestaciones eléctricas

El plan también analiza la infraestructura del Sistema Nacional de Transmisión. De las catorce subestaciones identificadas como expuestas al fenómeno de El Niño, ocho presentan vulnerabilidad alta: Nueva Prosperina, Nueva Babahoyo, Lago Chongón, Chone, Portoviejo, Esmeraldas, Manta y San Juan de Manta. La amenaza más frecuente corresponde a inundaciones que podrían restringir el acceso operativo a estas instalaciones.

Mantenimiento y protocolos ante emergencias

Celec EP prevé activar sistemas de alerta temprana en centrales, subestaciones y campamentos durante una eventual emergencia. Además, ejecutará protocolos para mantener la continuidad del servicio eléctrico y reportará permanentemente las condiciones de la infraestructura a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Preguntas frecuentes sobre el plan de Celec para enfrentar el fenómeno de El Niño:

❓ ¿Qué medida adoptó Celec EP ante un posible fenómeno de El Niño? Activó un plan nacional para proteger la infraestructura del sistema eléctrico.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) puso en marcha el Plan General de Emergencias y Contingencias, que contempla acciones preventivas y protocolos de respuesta para reducir los riesgos que lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos podrían generar en centrales de generación, subestaciones y líneas de transmisión. ❓ ¿Qué infraestructura eléctrica podría verse afectada por El Niño? Centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, subestaciones y líneas de transmisión.

El plan identifica riesgos para 33 instalaciones del sistema eléctrico. Entre ellas se encuentran doce centrales hidroeléctricas, al menos 21 termoeléctricas y catorce subestaciones, con mayor vulnerabilidad en la región Costa debido a su exposición histórica a inundaciones y deslizamientos. ❓ ¿Qué zonas del país presentan mayor riesgo durante el fenómeno de El Niño? Principalmente la región Costa.

El diagnóstico de Celec EP señala que el Litoral concentra la mayor exposición a inundaciones por la presencia de planicies cercanas a los ríos, acumulación de sedimentos y taponamiento de cauces, factores que aumentan el riesgo de desbordamientos y afectan la infraestructura eléctrica. ❓ ¿Qué acciones preventivas ejecutará Celec EP? Realizará mantenimiento, monitoreo y verificaciones antes de la temporada lluviosa.

La empresa ejecutará mantenimiento de infraestructura civil, monitoreo geológico en centrales y vías de acceso, revisión del estado de los generadores de emergencia y actualización de los procedimientos para detener y restablecer la operación de las plantas en caso de contingencias. ❓ ¿Cómo buscará Celec garantizar la continuidad del servicio eléctrico? Mediante sistemas de alerta temprana y protocolos de respuesta ante emergencias.

El plan contempla activar sistemas de alerta en centrales, subestaciones y campamentos durante un evento asociado al fenómeno de El Niño. Además, Celec EP reportará de forma permanente el estado de la infraestructura a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para coordinar las acciones necesarias y mantener la continuidad del suministro eléctrico.

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