Estas son las provincias de Ecuador bajo alerta naranja por el fenómeno de El Niño

La evolución del fenómeno de El Niño mantiene este martes 21 de julio de 2026 la alerta naranja en varias provincias de Ecuador, donde las autoridades deben reforzar las acciones de preparación y prevención ante posibles emergencias.

El fenómeno de El Niño y la temperatura del océano supera el promedio

Roberto Luque, ministro de Infraestructura y presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, explicó que una de las condiciones oceánicas asociadas al evento ya se encuentra presente.

“La primera condición está dada, que son estas temperaturas anormales. La temperatura del océano se encuentra arriba del promedio normal”, señaló durante la rueda de prensa en la que se oficializó el cambio de alerta.

Sin embargo, el funcionario aclaró que ese escenario no implica el inicio inmediato de las precipitaciones.

Presupuesto para acciones preventivas

Para las acciones preventivas, el Gobierno ha considerado un presupuesto cercano a los 600 millones de dólares.

Los recursos se distribuirán entre distintas instituciones para atender infraestructura vial, salud y asistencia social.

Luque también pidió a los gobiernos autónomos descentralizados intervenir dentro de sus competencias. Entre las acciones señaladas constan el mantenimiento de las captaciones de agua por parte de los municipios y la intervención de los ríos a cargo de las prefecturas.

📌Hoy elevamos la alerta de amarilla a naranja ante la evolución de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Esta decisión nos permite fortalecer la preparación, ejecutar el Plan de Acción Nacional y coordinar medidas preventivas en todo el país. Además, destinamos cerca… pic.twitter.com/U8LfcYnwQc — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) July 21, 2026

“Estamos a tiempo de actuar en la medida de la competencia de cada uno (…); los municipios deben dar mantenimiento a las captaciones de agua y las prefecturas intervenir en los ríos para reducir el riesgo de inundaciones”, manifestó.

Provincias comprendidas en la alerta

La medida alcanza a Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos.

También incluye sectores considerados vulnerables de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja.

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La medida fue adoptada tras el análisis del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen). El total de 491 parroquias corresponde al alcance general informado; esta visualización detalla la información disponible por provincia y cantón.

Estas zonas corresponden al Litoral, la región Insular y áreas de transición o estribación de cordillera expuestas a los efectos de las precipitaciones asociadas con El Niño.

¿Qué significa una alerta naranja?

El nivel naranja establece un estado de preparación activa y respuesta inmediata. Bajo esta condición, los COE provinciales y cantonales deben permanecer activados.

La planificación también contempla la priorización de recursos para obras de mitigación, intervención de ríos y mantenimiento del alcantarillado. Además, se prevé la identificación de albergues temporales y la difusión de rutas de evacuación ante posibles desbordamientos o deslizamientos.

Las condiciones oceánicas y atmosféricas serán evaluadas cada 15 días. Durante ese periodo pueden presentarse lluvias intercaladas con jornadas secas, según la información expuesta por las autoridades.

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