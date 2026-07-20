Alerta naranja del COE Nacional ante fenómeno de El Niño

Ante el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico, el COE Nacional oficializó el paso a alerta naranja en 17 provincias del país ante la posible llegada del fenómeno de El Niño. El Gobierno dispone de un presupuesto de 600 millones de dólares para medidas preventivas.

Respuesta inmediata ante la amenaza climática

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional se reunió este lunes 20 de julio de 2026 en las instalaciones del ECU 911, en Samborondón. Durante esta sesión, encabezada por el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y la secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano Haro, se definieron acciones estratégicas frente a la evolución del fenómeno de El Niño. Se oficializó el cambio de alerta de amarilla a naranja.

La medida abarca 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias a escala nacional. Esta transición responde a los análisis técnicos del Comité Erfen, que confirman que la temperatura del océano Pacífico se encuentra actualmente por encima de sus valores normales. Esto marca el inicio de una fase activa del fenómeno.

Resoluciones y planes de acción

El COE Nacional aprobó tres resoluciones de cumplimiento inmediato:

La ejecución prioritaria del Plan de Acción Nacional ante El Niño.

ante El Niño. La emisión de reportes quincenales por parte del Comité Erfen.

por parte del Comité Erfen. La implementación de una estrategia comunicacional desde la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Secretaría de Comunicación.

El ministro Luque enfatizó que el Gobierno ha destinado un presupuesto aproximado de 600 millones de dólares, distribuido entre los distintos ministerios para fortalecer la infraestructura y adquirir equipamiento preventivo.

Además, instó a las prefecturas y municipios a redoblar esfuerzos en labores críticas como el desazolve de ríos y el mantenimiento del sistema de alcantarillado.

Desafíos en la gestión local

Un punto de preocupación para el COE es la preparación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Según los datos presentados, de 246 entidades, solo 161 presentaron sus planes de acción, y 46 de estos fueron devueltos por presentar observaciones.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos brindará acompañamiento técnico en territorio para corregir estos planes, recordando que los GAD constituyen el primer nivel de respuesta ante cualquier emergencia.

Aunque la fase activa del fenómeno ya es una realidad técnica, las autoridades aclararon que no se puede determinar con certeza una fecha exacta para el inicio de las precipitaciones fuertes.

Asimismo, el país se mantiene expectante ante otros posibles efectos como sequías en la Amazonía e incendios forestales que llegarían junto con El Niño, tal como lo habría advertido la ONU, según reportó este Medio el pasado 3 de julio de 2026.

Preguntas frecuentes sobre la alerta naranja ante la llegada del fenómeno de El Niño a Ecuador

❓ ¿Qué significa que Ecuador pase a alerta naranja?

Es una medida de prevención ante la confirmación de que el fenómeno de El Niño ha pasado a una fase activa. Se aplica cuando los organismos técnicos, como el ERFEN, confirman alteraciones en la temperatura del océano Pacífico, lo que obliga a las autoridades a movilizar recursos y planes de acción a nivel nacional.

❓ ¿Cuántas provincias están bajo alerta naranja?

17 provincias del Ecuador. Esta declaratoria abarca también a 143 cantones y 491 parroquias, las cuales deben activar sus COE seccionales para gestionar los riesgos de forma coordinada con el COE Nacional.

❓ ¿Cuál es el presupuesto destinado para afrontar este fenómeno?

Aproximadamente 600 millones de dólares. Este monto integra las inversiones de varios ministerios para mejorar la infraestructura pública, realizar labores de mantenimiento preventivo y adquirir equipos necesarios ante posibles emergencias climáticas.

❓ ¿Cuándo iniciarán las lluvias fuertes por El Niño?

No existe una fecha exacta confirmada. Aunque las condiciones del océano ya son anormales, las autoridades han indicado que es prematuro fijar fechas, ya que la interacción océano-atmósfera depende de variables meteorológicas que evolucionan constantemente.

❓ ¿Qué papel juegan los municipios y prefecturas ante esta alerta?

Son el primer nivel de respuesta ante una emergencia. Tienen la responsabilidad de ejecutar obras de prevención clave, como el desazolve de ríos, la limpieza de sistemas de alcantarillado y la ejecución de sus propios planes de acción ante el evento.

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