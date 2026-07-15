Ecuador lanza un seguro agrícola millonario para enfrentar a El Niño

En el peor escenario del fenómeno de El Niño, el Ministerio de Agricultura prevé un impacto sobre 2 millones de hectáreas de cultivos en Ecuador. Ante esa posible afectación, se prepara un plan de seguro agrícola para proteger la producción campesina de las inundaciones y otros daños que pueda causar el fenómeno de El Niño durante 2026 y 2027.

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El seguro agrícola se contrata poco en Ecuador, pero en 2026 se moverá con El Niño

En el mercado de seguros, el agrícola tiene un participación reducida o incipiente, asegura Patricio Salas, secretario Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg). Como ejemplo, en 2025 apenas se contrataron 4,4 millones de dólares en primas.

Salas recuerda que antes de la pandemia del covid-19 se tuvo una mayor demanda de contratación de seguros agrícolas. Según los datos de la Federación, en 2016 fueron 18,6 millones de dólares y al año siguiente se contrataron 19,1 millones de dólares. Casi se mantuvo en los años siguientes hasta que en 2020 bajaron a menos de 6 millones. Desde entonces, no se ha superado esa cifra.

César Bowen, líder del ramo agrícola en Hispana de Seguros y Reaseguros, corrobora que la penetración del seguro agrícola es muy baja históricamente. La única vez que se llegó a tener 200 000 hectáreas aseguradas fue entre 2013 y 2014 cuando el Ministerio de Agricultura intervino con su plan de aseguramiento, subsidiado para los campesinos. “Y aún así, no llegamos al 10% de los productores y de las hectáreas. En este momento, está entre un 3% y 5%”.

Los costos de las primas inciden en la poca contratación, especialmente, en los pequeños y medianos productores, que no tienen tantos recursos para su financiamiento.

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Con la posible llegada del fenómeno de El Niño en 2026, el sector asegurador se alista para ofrecer productos de aseguramiento al sector agropecuario. Salas indicó que se ajusta el protocolo de actuación para casos de catástrofes, en coordinación con autoridades y otros actores de la cadena, como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros.

El sector prevé lanzar en las próximas semana una campaña para crear interés y conciencia sobre los riesgos y cómo prevenir las pérdidas que pueda generar El Niño en los emprendimientos y actividades económicas de los ecuatorianos.

Agroprotege, el seguro agrícola del Estado que funcionará frente al fenómeno de El Niño

El Ministerio de Agricultura implementará el proyecto de seguro agrícola subvencionado Agroprotege que se ejecutará entre 2026 y 2029, para atender a los productores de las zonas rurales con alta vulnerabilidad climática y productiva.

Para 2026 se proyecta beneficiar a aproximadamente 4 820 pequeños y medianos productores agropecuarios, con una cobertura estimada de 15 076,35 hectáreas y una inversión de 2 401 901,48 dólares, se indica en un informe del Plan Estratégico del Fenómeno de El Niño del Ministerio de Agricultura.

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Durante un encuentro con los medios de comunicación para exponer las acciones ante El Niño, Juan Pablo Quezada, viceministro de Desarrollo e Innovación Rural, indicó que el proyecto de agroseguros del Ministerio de Agricultura dispone de un total de 24,5 millones de dólares para los cuatro años del programa, para subvencionar el 60% de la prima total de los seguros que asciende a 40 millones de dólares.

Con esa prima se cubrirán 500 000 hectáreas de cultivos, que en costos de protección económica representan 800 millones de dólares, explicó Quezada.

El seguro agrícola de Agroprotege estará a cargo de dos aseguradoras: Hispana de Seguros y Reaseguros y Equisuiza Seguros, según el ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega. Ambas empresas fueron seleccionadas por esa Cartera de Estado para la contratación de las primas.

Melissa Larrea, gerente de Agroprotege, informó que en este 2026 el subsidio de la prima del seguro agrícola será de entre el 60% y 80%. Para llegar al porcentaje más alto, los productores deben cumplir cuatro requisitos: pertenecer a la agricultura familiar y campesina, haber contado previamente con una póliza de seguros, tener el certificado de buenas prácticas de Agrocalidad y estar registrado en el Diagnóstico Institucional Organizativo (DIO).

Este plan de aseguramiento agrícola del Ministerio de Agricultura no es nuevo. Larrea informó que de 2022 a 2025 se destinaron 14,76 millones de dólares para el seguro y los beneficiarios fueron 68 879 productores cubiertos, entre agricultores y ganaderos. Ella resalta que existe mucho interés de los campesinos por este producto, por lo cual se registra un 7,3% de permeabilidad en los productores ecuatorianos.

Con el peor impacto de El Niño, Ecuador podría tener un impacto de 1 300 millones de dólares si afecta a 2 millones de hectáreas, indicó el minstro Vega.

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Los cultivos y beneficios del aseguro agrícola por el fenómeno de El Niño

El plan del Ministerio de Agricultura identificó posibles pérdidas y afectaciones a cultivos estratégicos como arroz, maíz, cacao y musáceas (banano), así como impactos en actividades pecuarias, agricultura familiar campesina (AFC), pesca artesanal y ecosistemas sensibles como los manglares.

El seguro agropecuario subvencionado se dirigirá principalmente a los productores de arroz, maíz, cacao, musáceas (banano, plátano), ganadería y agricultura familiar campesina. Las provincias con mayor concentración de beneficiarios son Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, debido a su importancia productiva y alta exposición a eventos climáticos adversos.

El ministro Vega indicó que 984 técnicos trabajan en la capacitación de los productores en prevención del fenómeno de El Niño, seguro agrícola y otros temas para que estén preparados. Se ha puesto énfasis en las 17 provincias que están en alerta amarilla.

Más aseguramiento agrícola en la Costa

El vocero de Hispana de Seguros comenta que los productores de la Costa son quienes más recurren al seguro agrícola que los de la Sierra, especialmente para los cultivos de ciclo corto, como arroz y maíz, que son los más vulnerables a los riesgos climáticos, como inundaciones o sequías.

El año pasado se sumó el cacao y se ubica como segundo cultivo asegurado, luego del maíz duro. Este cambio se debió al boom del precio del cacao, por lo cual los agricultores decidieron endeudarse en créditos para aumentar las plantaciones de cacao, explica Bowen. Otros cultivos que están en el portafolio de seguros son la piña y pitahaya.

Bowen también dice que en la Sierra hay hectáreas aseguradas de papa, aguacate y arándanos, uno de los cultivos en crecimiento en Ecuador.

En el mercado del seguro agrícola, el Estado predomina con el 80% de las pólizas, debido a las subvenciones a la prima; mientras que el resto corresponde al sector privado. El seguro subvencionado del Estado se amplió a 47 cultivos frente a los 17 con los que se comenzaron hace más de 15 años cuando el Ministerio de Agricultura lanzó el primer plan de aseguramiento agrícola.

Por eso, el reto es ampliar la cobertura y crear una cultura de aseguramiento agrícola, enfatiza el Ministro de Agricultura.

Información externa: Los efectos del fenómeno de El Niño en Ecuador

Preguntas frecuentes sobre el seguro agrícola y el impacto del fenómeno de El Niño en Ecuador